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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): التزمت الجمعية العامة للامم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس.

وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدّم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثا عن "لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي"، ولافتاً إلى ان تكريما رسميا للملكة الراحلة سيتمّ في موعد لاحق.