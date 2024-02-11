تفخر BijouQ، الاسم الذي بات مرادفاً للفخامة والذوق في عالم المجوهرات الراقية، بتقديم تحفتها الأخيرة، ألا وهي مجموعة La Duna الساحرة. فهذه المجوهرات الاستثنائية هي أكثر من مجرد زينة، بل هي تكريم رائع لروعة المشهد الصحراوي وجماله الخالد، واحتفال بالأناقة، ورمز للرقيّ الدائم.

في مجموعة La Duna، كلّ قطعة هي بمثابة شاهد على الفنّ والحرفية التي تُعرف بها BijouQ من خلال تصاميم مستوحاة من رقصة رمال الصحراء الساحرة. إذ تعكس هذه الإبداعات الأنماط الإيقاعية والفروق الدقيقة للمشهد القاحل، فتأسر جوهر جمال الطبيعة السامي. ومن هنا يصبح التزيّن بمجوهرات La Duna تجسيداً للجاذبية والرقيّ، وتصريح بفخامة الأناقة المترفة.



تدعوك هذه المجموعة للانطلاق في رحلة من السحر لا مثيل لها، لاحتضان روح الصحراء والاستمتاع بجاذبيتها الخالدة. إذ تعبّر كلّ قطعة من مجموعة La Duna من BijouQ عن ذوق رفيع وأسلوب لا مثيل له.

Bijou.Q

في عالم BijouQ، كلّ قطعة هي شهادة على الحرفية الراقية وإتقان الصنع الذي تعرف به العلامة. إذ يتم تصنيع كل قطعة بعناية فائقة من الذهب عيار 18 قيراطاً، وتُرصّع بالماس المقطوع ببراعة، بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من الأحجار الكريمة الثمينة والكابوشون المخصّص الذي يتمّ قطعه بدقّة في مشاغلBijouQ . وتلتزم BijouQ بشكل راسخ باستخدام أفضل المواد الطبيعية عالية الجودة، ما يضمن أن كل إبداع ممهور بتوقيعها يبرز كمعيار للتميّز في عالم المجوهرات الفاخرة.