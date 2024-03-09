مومباي (الهند): توجت اللبنانية ياسمينا زيتون (22 عاماً) بتاج الوصافة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مومباي بالهند السبت.

ووصفت الصحافة العالمية والهندية التي تابعت الحدث اللبنانية المتوجة بالمركز الثاني "الوصيفة الأولى" بأنها جاءت من لبنان البلد الذي يشتهر بالجمال، وكذلك الثقافة الثرية، ومن جديد يتألق لبنان بجماله وثقافته الغنية على الساحة العالمية، وكان الحدث فرصة جديدة لكي تستعرض المرأة اللبنانية ليس جمالها فحسب، بل كذلك ما تتمتع به من الثقافة والذكاء.

من هي زيتون؟

زيتون هي ملكة جمال الكون لبنان 2022، وملكة جمال العالم لبنان 2023.

وقد استخدمت منصاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي للدعوة إلى زيادة فرص الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية للشابات في لبنان، وأنشأت برنامجها الإرشادي الخاص لمساعدة الشابات.

زيتون هي سفيرة بنك الطعام اللبناني، ومركز سرطان الأطفال في لبنان.

وقد قامت من قبل بجولة في الولايات المتحدة مدتها ثلاثة أسابيع لجمع الأموال لبنك الطعام اللبناني والدعوة إلى دعم دولي أكبر للبنان في الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لـ"فوربس".

الملكة تشيكية

التشيكية كريستينا بيشكوفا (23 عاماً) هي ملكة جمال العالم لعام 2024، وهي طالبة قانون وعارضة أزياء، ووفقاً لتقرير "سي إن إن" حينما طلب منها تسليط الضوء على قضية تؤثر على الرعاية الصحية للمرأة على وجه التحديد، تحدثت عن إزالة وصمة العار التي تحيط بالدورة الشهرية في بعض المجتمعات.

قائلة إن "المرأة هدية" وأن الدورة الشهرية يجب ألا تكون من بين المحرمات، أو الأشياء التي تجلب الشعور بالخجل لدى الفتيات في بعض مجتمعات العالم.