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إيلاف من دبي: وجه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي تحذيرات جدية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف أمنية خطيرة بسبب إرهاب النظام الإيراني، موجها نصيحة للإدارة الأميركية بالتمسك بحلفائها في الشرق الأوسط والاستماع إلى مخاوفهم وسط ارتفاع في هجمات وكلاء إيران في المنطقة، وفقًا لموقع "العربية.نت".

وذكر في مقال على موقع بريت بارت نيوز الأميركي، أن "الإرهابيين والأنظمة الراعية لهم يواصلون تهديد أمننا ويختبرون عزمنا".

كما أضاف هاغرتي أن الولايات المتحدة يجب أن تعكس مسارها الحالي وتتخذ خطوات فورية لمساعدة الحلفاء في الدفاع عن أنفسهم والمصالح المشتركة بشكل أفضل وسط تهديدات خطيرة ومتزايدة.

وأوضح أن بعض حلفاء واشنطن يشعرون بالقلق الشديد من أن النظام الإيراني سوف يستخدم المفاوضات النووية الجارية مع إدارة بايدن في فيينا للخروج من ضغوط العقوبات وكسب عشرات المليارات من الإيرادات لتمويل وكلائه الإرهابيين.