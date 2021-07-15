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ايلاف من لندن : اعلن وزير النفط العراقي اثر مباحثات في بغداد الخميس مع نظيرته الاردنية موافقة بغداد على تجديد بيع نفطها الخام الى الاردن بسعر تفضيلي وبكمية 10 الاف برميل يوميا سنة أخرى.

واثر مباحثات اجراها في بغداد اليوم وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة الزواتي فقد اكد حرص بلاده على توطيد العلاقات مع الاردن وتوسيع افاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وناقش الوزير العراقي مع الوزيرة الاردنية توصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والاردن ومصر التي انعقدت في بغداد في 27 حزيران يونيو الماضي في مجال التعاون في ملف الطاقة.

وقال الوزير العراقي ان مشروع انبوب نفط (البصرة - العقبة) المقرر انشاؤه بين العراق والاردن لتصدير النفط الخام يحظى باهتمام بلاده وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية منه وبما يدعم خطط التنمية المستدامة ، وان يضيف قيمة اقتصادية للبلدين.

سعر تفضيلي بأقل 16 دولارا للبرميل

وعن بيع النفط العراقي الخام الى الاردن باسعار تفضيلية فقد اشار اسماعيل الى موافقة الحكومة العراقية على تجديد التعاقد السنوي مع الاردن لتزويده بكمية 10الاف برميل من النفط يوميا.

من جانبها قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الاردنية انها تابعت مع نظيرها العراقي ملف النفط الطاقة بعد عقد القمة الثلاثية فضلاً عن بحث مواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع انبوب البصرة - عقبة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين .

يشار الى ان اتفاقية توريد النفط الخام العراقي الى الاردن بمعدل 10 آلاف برميل يومياً تنص على سعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولاراً عن سعر نفط خام برنت العالمي والخام العراقي وتغطي بذلك 7% من احتياجات الاردن اليومية.

وتشكل كميات النفط العراقي التي تصل الأردن أقل من 0.25% من إنتاج العراق اليومي من النفط البالغ 3.857 مليون برميل.

انبوب نفط من البصرة الى العقبة

وكانت الحكومة الأردنية ومن خلال استراتيجية الطاقة 2020 – 2030 التي أطلقتها العام الماضي قد أوضحت أنها تسعى لتنويع مصادر استيراد النفط الخام إلى جانب إنشاء ومد أنابيب للنفط الخام والمشتقات النفطية وذلك ضمن رؤية كاملة لقطاع الطاقة في الأردن للأعوام العشرة.

ويتم نقل النفط العراقي هذا الى الاردن برا عبر تشغل أسطول نقل يضم 500 ناقلة نفط بين كلا البلدين .

ويشير اقتصاديون الى أن مد أنبوب النفط من شأنه تحقيق ميزتين أولاها توفير حاجته من النفط الخام المقدرة حاليا بنحو 165 ألف برميل يوميا بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل.

وكان الأردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان أبريل عام 2013 اتفاقا لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة بكلفة تقارب 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا لكنه لم ينفذ بعد فيما اوضح مصدر حكومي أردني إن "بغداد تدرس حاليا تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه في العقبة".. مشيرا الى ان "الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص".

وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن يبلغ حوالي ملياري دولار سنويا فيما يتطلع البلدان الى زيادته الى 5 مليارات دولار سنويا.