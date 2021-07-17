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هافانا: اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل السبت أن الحديث عن اضطرابات في الجزيرة "كذبة"، وجاءت تصريحاته خلال تجمع تقدمه راوول كاسترو وحضره آلاف الأنصار في هافانا.

وقال دياز كانيل إن "ما يراه العالم في كوبا كذبة"، مستنكرا نشر "صور مضللة" على شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي ذلك بعد ستة أيام من تظاهرات تاريخية ضد النظام الشيوعي.