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إيلاف من باريس : قررت وزارة الخارجية الجزائرية استدعاء سفير الجزائر لدى الرباط للتشاور، إثر غياب أي رد إيجابي للدعوة التي أرسلتها وزارة الخارجية للمملكة المغربية لتوضيح موقفها النهائي من الوضع "بالغ الخطورة" الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.

وجاء في نص البيان ما يلي: " لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 17 يوليو 2021 ، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وخلص البيان الى انه نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور، كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى, حسب التطور الذي تشهده هذه القضية، وذلك في تلميح الى احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب .

وكان مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ادلى بتصريحات يرد فيها على تصريحات لوزير خارجية الجزائر الجديد رمطان لعمامرة ،قال فيها إن هذا الاخير ، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا،والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي"، وهو ما اثار حفيظة الجزائر ، هذا مع العلم ان المغرب يتحمل ضربات الجزائر منذ 46 سنة ، ذلك انها تستضيف فوق اراضيها حركة مسلحة تستهدف وحدة تراب المغرب .