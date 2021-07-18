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إيلاف من لندن: مع حلول "يوم الحرية" غدا الإثنين، سجلت المملكة المتحدة 48161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة أخرى مرتبطة به في آخر 24 ساعة.

ووفقًا لبيانات حكومية، تقارن الأرقام مع 54674 حالة إصابة و41 حالة وفاة تم الإعلان عنها يوم السبت، بينما تم الإبلاغ عن 31772 إصابة و26 حالة وفاة هذا الوقت الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الآن تقديم جرعة أولى من لقاح كورونا COVID-19 لجميع البالغين في المملكة المتحدة، وهو ما يحقق هدف رئيس الوزراء قبل يوم من الموعد المحدد، حسبما أعلنت الحكومة.

وتلقى 67217 شخصًا ضربة بالكوع الأولى يوم السبت، مما رفع إجمالي عدد سكان المملكة المتحدة إلى 46295853 (87.9 ٪ من السكان البالغين).

كما تلقى 225.214 ضربة ثانية بالأمس، مما يعني أن 35.970.849 تم تطعيمهم بالكامل (68.3٪ من البالغين).

وتأتي أحدث البيانات قبل ساعات من رفع معظم قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا في إنجلترا يوم الاثنين، والتي يطلق عليها اسم (يوم الحرية)، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على التجمعات الاجتماعية.

ويتم إسقاط الشرط القانوني لارتداء الأقنعة في الأماكن العامة المغلقة في إنكلترا.

الكمامات



ومع ذلك، تنصح الحكومة بضرورة ارتداء أغطية الوجه في المناطق المزدحمة مثل المحلات التجارية ووسائل النقل العام، بينما يجب أن تكون الحانات والبارات خدمة المائدة فقط.

ولن يتم تخفيف قواعد العزل الذاتي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا حتى 16 أغسطس. وبعد ذلك، سيتمكن الأشخاص الذين يتعرضون للطعن المزدوج من إجراء الاختبارات بدلاً من الحجر الصحي في المنزل.

جاء ذلك في الوقت الذي حذّر فيه أحد العلماء المشاركين في تقديم المشورة للوزراء من أن الحالات الجديدة في المملكة المتحدة قد تصل إلى 200000 قبل يوم من ذروة الموجة الثالثة من الفيروس.

وقال البروفيسور نيل فيرغسون، الذي كان لنمذجة دور فعال في قرار الحكومة بإغلاق أول مارس 2020، إنه "لا مفر منه" أن يصل عددهم إلى 100000 يوميًا على الأقل.

وقال إنه إذا استمرت الحالات في الازدياد، فإنها لا تزال ستلقي "بعبء كبير" على النظام الصحي.

ومن جهته، قال وزير الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية روبرت جينريك إن الموجة الحالية من كوفيد في المملكة المتحدة من غير المتوقع أن تبلغ ذروتها حتى "أواخر أغسطس، وربما حتى أوائل سبتمبر". وقال إن الحالات لا تزال في ارتفاع.

