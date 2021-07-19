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اسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين إن بلاده تنوي إجراء محادثات مع طالبان بشأن رفض الحركة الإسلامية المتشددة السماح لأنقرة بإدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأوضح إردوغان للصحافيين في اسطنبول "بإذن الله، سنرى أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع طالبان ونرى إلى أين ستأخذنا".