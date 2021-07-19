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إيلاف من الرباط: قضت محكمة مغربية في الدار البيضاء،اليوم،بإدانة الصحافي عمر الراضي بالسجن مدة ست سنوات نافذة، كما حكمت على الصحافي عماد استيتو،بالسجن مدة 12 شهرا ، منها 6 أشهر نافذة.

وجرت متابعة الراضي بتهمتي هتك العرض والاغتصاب، والتخابر مع جهة أجنبية، بينما توبع استيتو، بتهمة المشاركة في الاغتصاب وهتك العرض، وذلك عقب شكوى تقدمت بها زميلة له قالت ان الراضي اغتصبها رفقة ستيتو.

وقضت المحكمة أيضا بأداء الراضي تعويضا للمشتكية قيمته 200 ألف درهم(20ألف دولار).

وتوبع الراضي بتهم تتعلق ب"ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب ، والاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية ،ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

يذكر ان المشتكية ،التي كانت تعمل مع الراضي ،اتهمته بالاغتصاب مباشرة بعد التحقيق معه في ملف التخابر.بيد أن الراضي اعلن امام المحكمة أنه مارس علاقة جنسية رضائية مع زميلته المشتكية.

أما استيتو فمثل أمام المحكمة في البداية كشاهد لصالح الراضي، لكن خلال التحقيق معه، قرر الادعاء العام متابعته أيضا بتهمة المشاركة في الاغتصاب، وتوبع في حالة إفراج.

وبشأن تهمة التخابر، جرت متابعة الراضي، جراء تقديمه استشارات لشركتين بريطانيتين، وتعامله مع رجل استخبارات بريطاني سابق.