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طهران: دعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الجمعة سكان خوزستان الى عدم توفير "ذريعة" لأعداء إيران، بعد أيام من احتجاجات تشهدها المحافظة على خلفية شح المياه، مشددا على أنه لا يمكن "لومهم" لابداء انزعاجهم من هذه "المشكلة".

وقال خامنئي متوجها لسكان المحافظة الجنوبية الغربية "على الناس أيضاً أن ينتبهوا أن العدو يريد الاستفادة من كل شيء صغير ضد البلاد والثورة الإسلامية وضد المصالح العامة للناس"، وفق بيان نشره موقعه الالكتروني.

وتشهد محافظة خوزستان الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، احتجاجات منذ الخميس الماضي على خلفية شح المياه.

وخلال الأيام الماضية، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هذه المحافظة، بينهم متظاهر وضابط شرطة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤولين.

مقتل شخص

والجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي مقتل شخص وإصابة اثنين بإطلاق نار خلال "أعمال شغب" ليل الخميس في محافظة لورستان (غرب)، ملمحا الى أنها كانت على صلة باحتجاجات خوزستان.

وكانت هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إيرانية عن احتجاجات أو سقوط ضحايا خارج خوزستان، منذ بدء أحداث المحافظة ليل 15 تموز/يوليو.

وأشار خامنئي الى أنه "خلال الأيام السبعة أو الثمانية الماضية كان أحد هواجسنا قضية خوزستان والمياه ومشكلات الناس هناك"، مضيفا "إنه لأمر مؤلم حقاً أن يرى المرء أن محافظة خوزستان، مع هؤلاء الناس الأوفياء وهذه الإمكانات والموارد الطبيعية والمصانع الكثيرة الموجودة في تلك المحافظة، يصل فيها وضع الناس إلى نقطة تجعلهم منزعجين ومستائين".

وشدد على أنه "الآن وقد أعرب الناس عن انزعاجهم لا يمكن لَومهم"، معتبرا أن "مشكلة المياه ليست صغيرة خاصة في ذلك المناخ القاسي لخوزستان".

أغنى المحافظات

وتعتبر خوزستان المطلة على الخليج، أبرز مناطق انتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31.

كما أنها من المناطق القليلة في إيران التي تقطنها أقلية كبيرة من السكان العرب.

وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.

وفي 2019، شهدت خوزستان احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضا مناطق أخرى من البلاد.

وتأتي تصريحات خامنئي بعدما تلقى الجرعة الثانية من لقاح مضاد لكوفيد-19 مطوّر محليا، وفق ما أفاد مكتبه.