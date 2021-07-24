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حث غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم الشباب في بلاده على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إنها فرصة "لاستعادة حريتكم".

يأتي ذلك بعد أن تم الكشف عن أن نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عاما، وثبتت إصابتهم بمرض كوفيد 19 في إنجلترا، قد بلغت مستويات غير مسبوقة.

وقال ساوثغيت في رسالة مصورة، نشرتها الحكومة البريطانية، إن التطعيم هو "أفضل طريق لنا للخروج من هذه المشكلة".

ولم يتلق العديد من الشباب جرعة واحدة من اللقاحات.

ففي إنجلترا، لم يحصل على أي جرعة حوالي 34 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما - أي ثلاثة ملايين شخص تقريبا.

لكن نصف جميع الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما في إنجلترا - أي أكثر من أربعة ملايين شخص - تلقوا جرعة أولى خلال الأسابيع الثلاثة التي أعقبت فتح برنامج التطعيم للأشخاص في العشرينات من العمر، في يونيو/ حزيران الماضي. ولا يزال معدل التطعيم في ارتفاع لهذه المجموعة.

وبدأ ساوثغيت رسالته بتوجيه الشكر للجماهير على دعمهم لمنتخب إنجلترا في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، قبل أن يقول: "نعلم أن الأشهر الـ 18 الماضية كانت صعبة للغاية على الجميع".

"وليس هناك شك في أن برنامج التطعيم هو أفضل طريق للخروج من هذه المشكلة، ليس فقط بالنسبة لنا كدولة ولكن في جميع أنحاء العالم".

"لذلك أردت فقط أن أوضح مدى أهمية ذلك، إذا لم تكن قد حصلت على لقاحك بعد، عليك أن تذهب وتتلقاه".

وقال إن "كبار السن" أمثاله يمكنهم الآن "استئناف" حياتهم - ولو بصعوبة - إذا تم تطعيمهم بشكل كامل، مضيفًا أنه "بالنسبة لكم الأصغر سنًا على وجه الخصوص، هذه فرصة لفتح المجال لكل شيء، لاستعادة حريتكم".

وتابع لاعب منتخب إنجلترا السابق: "سوف يعتمد الكثير من هذا على حصولكم على اللقاح".

"لذا، لا تؤجلوا الأمر أكثر من ذلك. اذهبوا وأنجزوا هذه المهمة. يمكننا أن نفسح المجال أكثر لكل شيء، يمكننا حماية الأشخاص الذين نحتاج إلى حمايتهم، وأنتم ستستردون حريتكم يا رفاق".

وتمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Getty Images شكر غاريث ساوثغيت جماهير إنجلترا على دعم المنتخب خلال يورو 2020

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه بين كل 100 ألف شخص من السكان ثبتت إصابة 1155 شخصا في العشرينات من العمر بفيروس كورونا.

وقال خبراء إن هذا هو أعلى معدل للحالات في أي فئة عمرية منذ بدء إجراء فحوص على نطاق واسع، وحثوا جميع من ينتمون إلى هذه الفئة على الحصول على جرعتي اللقاح.

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