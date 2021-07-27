قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



اثينا: اندلع حريق صباح الثلاثاء في غابة عند سفح جبل بينتيلي في الضواحي الشمالية لأثينا حيث هدد المنازل، حسبما أفاد رجال الإطفاء والسلطات المحلية.

وبعثت السلطات برسائل على هواتف أهالي المنطقة التي طالها الحريق، تحذرهم بضرورة "أن يكونوا جاهزين لاتباع تعليمات" لكن لم تصدر أوامر إخلاء بعد.

طوارئ

وقال يانيس كالافاتيليس رئيس بلدية ديونيسوس إحدى البلدات المتضررة من الحريق لإذاعة سكاي إن "الحريق خرج عن السيطرة". وقالت نظيرته في بلدة بينتيلي، ديميترا كيهايا للمحطة الإذاعية إن الحريق امتد مسافة "عدة كيلومترات".

قطع التلفزيون الرسمي برامجه ليقوم ببث مباشر لتطورات الحريق.

ويشارك 74 إطفائي مدعومين بخمس مروحيات وخمس طائرات لرش المياه، في جهود إخماد الحريق. لكن رياحا سرعتها 38 كيلومترًا بالساعة تعرقل تلك المساعي.

وكثيرا ما تندلع حرائق غابات في اليونان خلال فصل الصيف، بما فيها المنطقة المحيطة بجبل بينتيلي.

في تموز/يوليو 2018، قضى 102 شخصا عندما اجتاح حريق أججته الرياح بلدة ماتي الساحلية قرب أثينا، في أعلى حصيلة لحريق غابات في اليونان.