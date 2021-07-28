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إيلاف من الرباط : أعلنت وزارة الصحة المغربية ، مساء الثلاثاء ، أنها باشرت تحقيقاتها في نازلة وفاة شابة بمراكش بعد تلقيها ، الاثنين ، جرعة لقاح مضاد ل(كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان أنه مباشرة بعد أن توصلت المملكة بشحنات من لقاح "جونسون أند جونسون"، شرعت ، ابتداء من الأحد ، عملية تلقيح المواطنات والمواطنين، خاصة منهم العاملين في الصفوف الأمامية في مجال السياحة ، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذا اللقاح 5 آلاف شخص.

إلا أن مصالح الوزارة ، يقول البيان،توصلت بخبر وفاة شابة (33 عاما) بالمركب الثقافي (باب إغلي) بمدينة مراكش، بعد تلقيها جرعة اللقاح ،الاثنين ، كما أغمي على عاملة زميلة للشابة المتوفاة.

وتابع أن الوزارة باشرت ، فور ذلك ، تحقيقاتها في النازلة، وأوفدت لجنة إلى مراكش لإجراء تحقيق طبي والبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث.

وتؤكد وزارة الصحة ، في هذا الصدد ، أن منظومة اليقظة الدوائية الخاصة بتتبع اللقاحات، ومنذ انطلاق عملية التلقيح الوطنية ، تحرص حرصا شديدا على تتبع أي آثار جانبية أو حوادث صحية تزامنت مع عملية التلقيح، مفيدة بأنها ستنشر نتائج التحقيقات في هذا الحادث المؤسف بعد انتهاء عمل اللجنة.