إيلاف من لندن: ترك بوريس جونسون الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني "غير متأثر" وهو يكافح للحفاظ على السيطرة على مظلته اليوم الأربعاء وسط جو ماطر.

وجاءت معضلة رئيس الوزراء بعد أقل من 24 ساعة من أذهل المشاهدين يوم الثلاثاء وهو غارق في هطول أمطار غزيرة في مناسبة أخرى.

وشاهد ملايين المشاهدين البريطانيين عبر شاشات التلفزة، مثل الأمير تشارلز الذي راقب جونسون عن كثب وهو يكافح للتمسك بالمظلة في مهب الريح.

ثم أغلق جونسون المظلة فوق رأسه دون سابق إنذار قبل أن تنقلب من الداخل إلى الخارج عندما حاول رئيس الوزراء فتحه مرة أخرى.

وأُجبر جونسون على تعديل وضع المظلة لحالها الطبيعي مرات عديدة، بينما كان وريث العرش، الذي كان يرفع مظلته دون أي مشكلة، يبتسم وهو يشاهد مصيبة رئيس الوزراء تتكشف.

وحضر جونسون إلى جانب الأمير تشارلز، حفل تكريس للنصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في مشتل النصب التذكاري الوطني في منطقة ارلواس في مقاطعة ستافوردشاير.

حدث مهم



وقال رئيس الوزراء في وقت سابق لراديو LBC: "هذا حدث مهم للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أنه بالنسبة للبلد، لأننا بحاجة إلى أن نتذكر ضباط الشرطة - رجالًا ونساء - هم أشخاص يواجهون الخطر، ويعرضون حياتهم للخطر للحفاظ على على سلامتنا".

وتم تصميم النصب التذكاري الجديد في الهواء الطلق من قبل والتر جاك ويتضمن شاشتين منخفضتين تحملان أسماء 2000 من ضباط الشرطة والموظفين وعبارات تذكارية متناسقة مع المناسبة.

وكانت دعوة الأمير تشارلز تمت من قبل السير هيو أوردي رئيس اتحاد الشرطة لإزاحة الستار عن اللوحة تذكارية تخلد ذكرى جميع الأفراد الذين فقدوا حياتهم منذ تشكيل فريق الشرطة Bow Street Runners في عام 1749.

ومنذ ذلك الوقت الوقت، لقي ما يقرب من 5000 شرطي وموظف مصرعهم أثناء الخدمة ، و1500 من أعمال العنف.

وانضم إلى الأمير تشارلز وجونسون شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

ويأتي إزاحة الستار عن النصب التذكاري وسط توتر مستمر بين الحكومة وضباط الصف. وتوترت العلاقات بسبب تجميد الأجور مما أدى إلى إعلان اتحاد الشرطة أنه لا يثق في السيدة باتيل.

Boris Johnson having trouble with an umbrella. 🤦 pic.twitter.com/PEucA11M7z