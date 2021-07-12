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إيلاف من لندن: حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن إنهاء معظم القيود القانونية المتعلقة بفيروس كورونا ليست دعوة الجميع لمجرد الاحتفال بيوبيل عظيم والتحرر من أي نوع من الحذر أو ضبط النفس.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت ، يوم الإثنين، قال بوريس جونسون إنه "من الأهمية بمكان أن نمضي قدمًا الآن بحذر" حيث يتم رفع قيود كورونا في إنكلترا يوم 19 يوليو".

وقال "لا أستطيع أن أقول هذا بقوة أو بشكل قاطع بما فيه الكفاية: هذا الوباء لم ينته بعد". وقال رئيس الوزراء إنه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل "لا يمكننا ببساطة العودة فورًا إلى الحياة كما كانت قبل كورنا"، حيث شدد على الحاجة إلى "اليقظة المستمرة" و"التفكير في الآخرين بالإضافة إلى نفسك".

وفي حديثه بعد أن أكد وزير الصحة ساجيد جاويد في مجلس العموم أن الخطوة الرابعة من خارطة طريق إنكلترا للخروج من القيود ستمضي قدماً يوم الاثنين المقبل.

لا رجوع فيها

وأعرب جونسون عن "أمله" في أن تكون الخطة "لا رجوع فيها". لكنه لم يستبعد تقديم تدابير مرة أخرى، قائلاً: "إذا كنا نشهد ظروفًا استثنائية للغاية، فإن وصول متغير جديد لم نساوم عليه ، ومخصص له في الميزانية، يسبب لنا مشكلة حقيقية ، فمن الواضح أننا يجب أن يستبعد أي شيء ".

وسيتم إجراء مراجعة في سبتمبر لتقييم استعداد البلاد لفصلي الخريف والشتاء.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في الوقت الذي كشف فيه علماء حكوميون عن اعتقادهم أن ما بين 1000 و2000 مريض بفيروس كوفيد يمكن إدخالهم يوميًا إلى المستشفى في إنجلترا في ذروة الموجة الثالثة وقد يكون هناك ما بين 100 إلى 200 حالة وفاة يومية.

لكن وزير الصحة أخبر مجلس العموم أنه بناءً على الأدلة المعروضة عليه، فإنه "لا يعتقد أن معدلات الإصابة ستضع ضغوطًا لا يمكن تحملها على هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وأضاف أن هذا يرجع إلى "الضعف الشديد" في الصلة بين الحالات والاستشفاء والوفيات نتيجة إطلاق اللقاح.

لا إجابات سهلة

وقال السيد جونسون إن الموجة الحالية، التي لا يُتوقع ظهورها قبل منتصف أغسطس - ستعني المزيد من حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات، لكنه قال: "لقد وصلنا إلى مرحلة في الوباء حيث لا توجد إجابة سهلة ولا يوجد ما هو واضح تاريخ فتح ".

وقال رئيس الوزراء إن تأخير الخطوة الرابعة - حتى سبتمبر أو ما بعده - سيعني تخفيف القيود "مع برودة الطقس واكتساب الفيروس ميزة طبيعية أكبر وعندما تعود المدارس".

وأضاف: "لذلك نعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للمضي قدمًا، عندما يكون لدينا حر طبيعي في الإجازات المدرسية في الأيام القليلة المقبلة".

الاتصال الاجتماعي

وستشهد الخطوة الرابعة إزالة قواعد التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على الاتصال الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد. وسيتم السماح لجميع الشركات المتبقية التي تم إغلاقها أثناء الوباء، مثل النوادي الليلية ، بإعادة فتحها.

كما سيتم إلغاء الشرط القانوني لارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام وفي المتاجر.

لكن على الرغم من ذلك، توصي الحكومة بأن يستمر الناس في ارتدائها في الأماكن المزدحمة مثل القطارات والترام والحافلات - ولكن ليس في أماكن مثل النوادي الليلية.

جواز سفر كورونا

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع الشركات ومنظمي الأحداث الكبيرة على استخدام ما يسمى بـ "جوازات سفر كورونا COVID" - دليل على التطعيم المزدوج أو الاختبار السلبي أو الشفاء من فيروس كورونا عبر تطبيق هيئة الخدمات الوطنية الصحية العامة NHS - في إعدادات "عالية الخطورة" من أجل الحد من الانتشار من الالتهابات في أماكنهم.

وسيكون استخدامها طوعيًا في البداية، لكن يمكن للحكومة أن تنظر في جعلها إلزامية في أماكن معينة في المستقبل إذا استمرت الحالات في الارتفاع.

ويبدو أن هذا يشير إلى تغيير في النهج من الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يثير رد فعل عنيف لأن الفكرة أثبتت أنها مثيرة للجدل.

وقال جونسون إن النوادي الليلية وغيرها من الأماكن المزدحمة يجب أن تستخدم جوازات سفر اللقاح للدخول "من باب المسؤولية الاجتماعية". سيتم إصدار مجموعة من الإرشادات في الأيام المقبلة والتي ستحدد ما هو متوقع من الشركات بعد 19 يوليو.

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