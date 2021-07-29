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إيلاف من لندن: أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات كورونا الجديدة المسجلة في المملكة المتحدة ارتفع لليوم الثاني على التوالي بعد سبعة أيام من السقوط.

وفي حين تشير التقديرات إلى أن اللقاحات منعت 22 مليون إصابة و60 ألف حالة وفاة في إنكلترا، وتم الإبلاغ عن 31117 إصابة في آخر 24 ساعة، إلى جانب 85 حالة وفاة أخرى.

وتقارن الأرقام مع 27734 حالة و91 حالة وفاة أعلن عنها أمس الأربعاء، ويوم الخميس الماضي، أبلغت المملكة المتحدة عن 39906 حالة إصابة و84 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس.

انخفض متوسط الإصابات في سبعة أيام بنسبة 37.1٪ عن الأسبوع السابق، لكن الوفيات ارتفعت بنسبة 28.9٪.

ومنذ بداية الوباء، توفي 129.515 شخصًا في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار كوفيد الإيجابي.

وقالت موقع (سكاي نيوز) إنه وفقا لأحدث البيانات، تم إدخال 932 مريضًا من كورونا إلى المستشفيات في 25 يوليو وكان هناك 6288 حالة دخول في الأيام السبعة الماضية - بزيادة أسبوعية بنسبة 21.1٪.

وتلقى 43873 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا أمس الأربعاء، ليصل المجموع الكلي إلى 46.733.115. كما حصل 171،341 على ضربة ثانية ، مما يعني أن 37،782،252 تم تلقيحهم بالكامل الآن.



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