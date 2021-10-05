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إيلاف من عمان: فاز تحقيق استقصائي لموقع "إرم نيوز" بجائزة الفيلم الوثائقي بمهرجان الأردن للإعلام العربي في دورته الرابعة التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عن فيلم "الموت بجرعة دواء".

وكرم المهرجان "إرم نيوز" بدرع خاص تسلمه رئيس التحرير تاج الدين عبدالحق.

رئيس تحرير "إرم نيوز" تاج الدين عبد الحق يتسلم الدرع التقديرية من إدارة المهرجان في عمان

والفيلم الفائز بهذه الجائزة أعده فريق استقصائي من "إرم نيوز"، تمكن بعد شهور من البحث والتحري من التوصل إلى ما أثار القلق على الصحة العامة لدى اليمنيين، حيث كشف أن الأدوية المزورة تستحوذ على 30 في المئة من سوق الدواء اليمني.

خلال إعداد فيلم "الموت بجرعة دواء" الذي فاز بجائزة "الفيلم الوثائقي" ضمن مهرجان الأردن للإعلام العربي، استطاع الفريق الاستقصائي تصوير كميات من الأدوية المهربة المضبوطة في جمرك مطار عدن الدولي، كان مهربوها بصدد إدخالها إلى البلاد المنكوبة.

وبحسب "إرم نيوز"، الفيلم الوثائقي هو فكرة وإعداد الصحفي في "إرم نيوز" عبداللاه سُميح، الذي أشرف على تصوير محتوي الفيلم في عدة أماكن داخل اليمن، قبل أن تتم عمليات المونتاج النهائي من طرف الفريق في مقر المؤسسة المركزي.

وقد اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي التي عقدت تحت عنوان "دورة القدس"، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في فندق الرويال في العاصمة الأردنية عمان.

شهد المهرجان ندوات تحدثت عن المدينة المقدسة وما تتعرض له من أحداث، وسط حضور رسمي من دولة فلسطين، ومشاركة شخصيات إعلامية وفنية تمثل القطاعين الرسمي والخاص من دول عربية عدة. كما شمل عددا من المسابقات مثل: مسابقة "المسلسل الدرامي"، ومسابقة البرامج الإذاعية، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة برامج البث المباشر، ومسابقة المسلسل الكوميدي، إضافة إلى مسابقة البرامج الحوارية، ومسابقة برامج الهواة والشباب، ومسابقة برامج الرسوم المتحركة، وأخيرا مسابقة أغنية الطفل.

كرم المهرجان عددا من الشخصيات الإعلامية والفنانين العرب والأردنيين، منهم الفنانة السورية سلمى المصري، والفنان الإماراتي حبيب غلوم، والإعلامي السعودي يوسف الجراح، والمخرج السوري باسل الخطيب، والمخرجة البحرينية إيناس يعقوب، والفنانة الليبية خدوجة صبري، والإعلامي اللبناني مارسيل غانم.