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برلين: قال المستشار المستقبلي أولاف شولتس السبت إن على ألمانيا أن تكون نموذجا يحتذى به في مكافحة تغير المناخ ويجب عليها كدولة صناعية كبيرة أن "تأخذ زمام المبادرة".

وصرح زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي سيتولى إدارة مقاليد الحكم الأسبوع القادم "نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح الأمر"، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.

وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرم مع الخضر والليبراليين لخلافة حكومة أنغيلا ميركل.

كما كان متوقعا، صوت نحو 600 مندوب لصالح الاتفاق، واقتصرت المعارضة على سبعة مندوبين فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

وأوضح أنه إذا لم تسرع ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، عملية الانتقال الطاقي "لن يطور أحد التقنيات ولن يُظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك".

وأضاف "سنقوم بذلك لأنفسنا وفي نفس الوقت من أجل الآخرين، لأننا نحن من نأخذ زمام المبادرة (...)، كواحدة من أكثر الدول الصناعية ازدهارا في العالم، لها أكثر التقنيات حداثة وأكفأ العلماء".

تشدّد وثيقة التحالف بين الأطراف الثلاثة على مكافحة تغير المناخ، وتنص خصوصا على تسريع التخلي التدريجي عن الفحم اعتبارا من عام 2030، وكذلك الوصول إلى انتاج 80 بالمئة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول ذلك التاريخ.

سيتولى الزعيم المشارك لحزب الخضر روبرت هابيك وزارة المناخ والاقتصاد في الحكومة الجديدة، وسيكون أيضا نائبا للمستشار أولاف شولتس.

ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها الأربعاء بعد أن ينتخب أعضاء البرلمان (البوندستاغ) شولتس مستشارا.

لكن قبل ذلك، يجب على أعضاء حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر المصادقة على وثيقة الائتلاف. ويعقد الليبراليون مؤتمرهم الأحد؛ فيما تستمر عملية التصديق لدى الخضر حتى الإثنين.

ومن المقرر أن يعلن الاشتراكيون الديموقراطيون أسماء وزرائهم الإثنين بينما أعلن حلفاؤهم بالفعل عن خياراتهم.

واعتبرت منظمات بيئية أن محتوى وثيقة التحالف لن يكون كافيا لوضع ألمانيا على طريق حصر الاحترار في 1,5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس بشأن حماية المناخ.