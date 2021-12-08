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باماكو: قُتل سبعة من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة في وسط البلاد، وفق ما أعلنت البعثة الأممية "مينوسما".

وأشارت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" إلى أنه "في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، انفجرت عبوة ناسفة بموكب لوجستي تابع لبعثة (مينوسما) كان متّجهاً من دوينتسا إلى سافاري (وسط)".

وأضافت البعثة أن "الحصيلة الأولية تفيد بمقتل سبعة من عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبإصابة ثلاثة بجروح خطرة"، من دون توضيح جنسيات الضحايا.

ووقع الانفجار في باندياغارا في نطاق منطقة موبتي، وفق مينوسما.

عبوة ناسفة

ويأتي الانفجار بعد يومين على إعلان البعثة الأممية في مالي أن أحد عناصرها قضى الإثنين في دكار متأثراً بجروح أُصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في تيساليت في شمال مالي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تكشف جنسية هذا العنصر.

وكان هذا العنصر قد نقل إلى دكار مع عنصرين آخرين أُصيبا في الانفجار، لتلقّي العلاج.

وتشهد مالي منذ العام 2012 نزاعاً مستمراً وهجمات لجماعات جهادية موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأعمال عنف تشنّها مجموعات مسلّحة ضد مدنيين.

وتنشط مينوسما في مالي منذ العام 2013، وهي تعد حاليًّا البعثة الأممية الأكثر تكبّدًا للخسائر البشرية في العالم. وبنهاية تشرين الأول/أكتوبر بلغت حصيلة العناصر الذين قتلوا في أعمال عدائية 146 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.