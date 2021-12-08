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الدوحة: وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى قطر في إطار جولته الخليجية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استقبل ولي العهد السعودي وعقدا محادثات.

من مراسم استقبال سمو #ولي_العهد_في_قطر 🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/9TmbwObOau — أخبار محمد بن سلمان (@KING_MBS_) December 8, 2021

ووصل ولي العهد السعودي إلى قطر قادمًا من الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وزار معرض إكسبو دبي.

وقد تم تشغيل أغاني سعودية، إحداها تقول كلماتها "أهلًا محمد"، على مكبر الصوت في ساحة الوصل المركزية في موقع معرض إكسبو.

وصدر بيان مشترك بعد الزيارة نشرته وكالة "واس" شدد فيه الجانبان الإماراتي والسعودي على "أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة".

وتتهم الدولتان مع البحرين إيران بالتدخّل في شؤون عدد من الدول عبر دعم مجموعات مسلّحة فيها مثل اليمن ولبنان، وكذلك البحرين.

كما تناول البيان أزمات أخرى في المنطقة. وأكّد على "تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية". ويشارك البلدان في تحالف عسكري يدعم الحكومة اليمينية ضد المتمرّدين الحوثيين في اليمن منذ 2015.

الجولة الخليجية

كما زار بن سلمان في مطلع جولته الخليجية سلطنة عمان، حيث وقع الطرفان اتفاقات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، وسيزور البحرين الخميس قبل أن يتوجه إلى الكويت.

وتأتي هذه الجولة قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف كانون الأول/ديسمبر.