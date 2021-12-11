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إيلاف من الرباط: توفي الصحافي المغربي فهد يعتة، نجل علي يعته مؤسس حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء،عن عمر ناهز 69 سنة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ورحل فهد يعته بعد مسار مهني طويل أمضاه في العديد من التجارب الإعلامية المغربية، اذ أسس صحيفة “لانوفيل تريبون” الناطقة بالفرنسية، سنة 1995، بعد ان عمل طويلا في صحيفة "البيان" الناطقة بإسم حزب التقدم والاشتراكية، كما شغل فهد بعته مهمة رئيس تحرير مجلة" تيجاريس”، ومجلة " أنجو"و"لافي إيكونوميك".

وفهد هو الاخ التوأم نذير يعته الذي توفي عام 1996.

ويعتة حاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية، وهو حاصل أيضا على شهادة الإجازة في العلوم السياسية من الجامعة الفرنسية “باريس 1- بانثيون السوربون”.

ودرس يعته أجيالا متعاقبة من الطلبة بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وكذا بعدد من المعاهد الصحافية في المغرب.