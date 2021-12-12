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بيروت: قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح الأحد جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من حركة حماس قتل في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر طبي في مستشفى نقل إليه الضحايا وكالة فرانس برس.

وقال أحد سكان المخيم لفرانس برس إنه "عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من"، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث تضم أعضاء من الفصيلين الفلسطينيين.