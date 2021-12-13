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إيلاف من الرباط: رخصت السلطات المغربية، بصفة استثنائية، الرحلات الجوية للركاب نحو المملكة انطلاقا من البرتغال وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب من العودة إلى بلادهم، والذين ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية.

وذكر بيان للجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة كوفيد-19، بأن هذه العملية، التي ستنطلق ابتداء من الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، تهم، حصريا، المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين غادروا التراب الوطني أخيرًا.

وأوضح المصدر ذاته أن المستفيدين سيتحملون تكاليف السفر، مؤكدا أن بروتوكولا صحيا سيتم تطبيقه على النحو التالي:

1. يتعين على كل مسافر الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل.

2. يخضع المسافرون للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية.

3. سيتم إجراء اختبارات كشف “بي سي آر” خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة.

4. سيتم التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.