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إيلاف من الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، 19 سفيرا جديدا ضمنهم ثلاث سفيرات، سلمهم ظهائر (مراسيم ملكية) تعيينهم.

ولوحظ ان الاستقبال الملكي لم يشمل يوسف العمراني، سفير المغرب لدى جنوب افريقيا الذي اعلن اخيرا عن تعيينه سفيرا لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل، كما لم يشمل محمد حمزاوي سفير المغرب لدى السلطة الفلسطينية (رام الله)، الذي أعلن في وقت سابق عن تعيينه سفيرا لدى ابو ظبي خلفا لمحمد آيت وعلي، الذي تقرر تعيينه سفيرا لدى الجزائر لكن مع قطع هذه الأخيرة لعلاقاتها مع الرباط أصبح تعيين آيت وعلي غير ذي موضوع .

ويرى مراقبون أن عدم شمول الاستقبال الملكي للسفير الجديد المفترض لدى الامارات، معناه أن آيت وعلي سيستمر سفيرا لدى أبو ظبي حتى إشعار آخر.

كما لاحظ نفس المراقبين أن منية بوسته التي جرى تعيينها في يوليو 2020 وكيلة لوزارة الخارجية ، لم يشملها الاستقبال أيضا. ولا يعرف هل ما زال تعيينها في منصبها قائما أم لا ؟

وظلت وزارة الخارجية المغربية من دون وكيل وزارة منذ تعيين الوكيل السابق محمد علي الازرق سفيرا لدى انقرة.

من هم السفراء الجدد؟

والسفراء الجدد هم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، الذي عين سفيرا لدى فرنسا، وحكيم حجوي، الذي عين سفيرا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وسبق له ان عمل مديرا لديوان المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات، وكريم مدرك، سفيرا لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا بعدما كان سفيرا لدى استراليا، والحسن الناصري سفيرا لدى السنغال وغامبيا وغينيا بيساو والرأس الأخضر بعدما كان سفيرا لدى مالي، وادريس اسباين، سفيرا لدى مالي بعدما كان سفيرا لدى غينيا، وزكرياء الكوميري، سفيرا لدى تنزانيا وجمهورية القمر المتحدة، ومحمد بصري، سفير لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بعدما شغل لسنوات مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.

تضم قائمة السفراء أيضاً محمد الصبيحي، وعين سفيرا لدى اليونان وقبرص، وعبد الرزاق لعسل، سفيرا لدى كينيا وجنوب السودان، وبشرى بودشيش، سفيرة لدى بنما، ووسن الزيلاشي، سفيرة لدى أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وكيريباتي وبابوا غينيا الجديدة، وعلي بن عيسى، سفيرا لدى الكويت، وعبد الرحيم رحالي، سفير لدى مملكة التايلاند، وسبق له ان كان قنصلا عاما في دبي، وهشام دحان، سفيرا لدى الدومينيكان وهايتي، وعبد الرحيم مزيان، سفيرا لدى السلطة الفلسطينية.وعصام طيب، سفيرا لدى غينيا والسيراليون، وهشام العلوي، سفيرا لدى كوبا، ونبيلة فريدجي، سفيرة لدى مملكة النرويج و إيسلندا،و محمد رشيد معنينو، سفيرا لدى كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان

تجدر الاشارة الى ان السفراء الجدد جرت المصادقة على تعيينهم في المجلس الوزاري المنعقد يوم 6 يوليو 2020 باستثناء السفير بن شعبون ، الذي جرت المصادقة على تعيينه سفيرا لدى باريس في المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الاحد 17 اكتوبر 2021، وهو نفس الاجتماع الذي جرت فيه المصادقة على تعيين يوسف العمراني سفيرا لدى الاتحاد الاوروبي.