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ايلاف من لندن : اعلنت قوات البيشمركة الكردية العراقية الخميس عن العثور على مقبرة جماعية شمال شرق بغداد تضم رفات عسكريين عراقيين اختطفهم تنظيم داعش عام 2018 فيما تم الكشف عن 210 مقبرة جماعية في البلاد تعود لحقبات زمنية سابقة.

وأكد نائب قائد محور قرة تبة لقوات البيشمركة شمال العراق العثور على المقبرة قرب مدينة كفري في محافظة ديالى شمال شرق بغداد محمد سياسي إن "المقبرة التي تم العثور عليها تضم رفات عسكريين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش عام 2018 . واشار الى ان قوة من اللواء 144 قوات البيشمركة وقوات الاسايش (الامن)عثرت على المقبرة التي تضم رفات 10 عناصر شرطة في منطقة واقعة بين قرية دراجي والغرة شمالي كفري وهي تعود لعام 2018 وجرى اعدامهم على يد تنظيم داعش كما نقلت عنه وسائل اعلام كردية تابعتها "ايلاف".



وأضاف ان فريقا مختصا سيصل في وقت لاحق الخميس لفتح المقبرة .. موضحاً أنه تم العثور على المقبرة أمس الأربعاء داخل سجن استخدمه تنظيم داعش للأشخاص الذين اعتقلهم اثر احتلاله مناطق شاسعة من البلاد عام 2014.

واشار القائد العسكري الكردي الى ان قوات البيشمركة ستستمر بعمليات مسح وتمشيط جميع المناطق التي كان يتواجد فيها داعش في المنطقة خلال السنوات الماضية.



يشار الى ان قوات البيشمركة بدأت الاسبوع الماضي بالتعاون مع الجيش العراقي بتنفيذ عملية عسكرية مشتركة في مناطق شمال بغداد الشرقية وذلك في إطار الاتفاق المعقود بين الجانبين للتعاون والتنسيق المشترك لمحاربة مسلحي داعش في مناطق الفراغ الامني الواقعة بين القوتين والذين يستغلون تلك المناطق لشن هجماتهم المسلحة ضد القوات المسلحة وقرى المدنيين.

210 مقبرة جماعية اكتشفت في العراق



وكان مسؤول عراقي قد كشف مؤخرا بأن إجمالي عدد مواقع المقابر الجماعية التي تم فتحها في العراق حتى الآن بلغت 105 مقابر من أصل 210 تعود لحقبة النظام السسابق وصفحة الإرهاب وجرائم تنظيم داعش.



وقال كاظم عويد رئيس مؤسسة الشهداء في العراق في تصريح صحافي إن "هناك ثلاثة أنواع من المقابر الجماعية التي تعمل عليها دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعي وهي المقابر التي خلفها النظام السابق والأخرى التي خلفها الإرهاب بعد عام 2003 والمقابر التي خلفها تنظيم داعش بعد عام 2014 . وأوضح ان "المواقع التي خلفها النظام السابق بلغ عددها 98 مقبرة تم فتح 76منها فقط بينما بلغ عدد المواقع التي خلفها تنظيم داعش 112 مقبرة فتح منها 29 .

وأضاف ان مجمل عدد الرفات المرفوعة من هذه المقابر بلغ 6 آلاف و393 رفاتا مشيرا الى ان هناك عددا من المقابر الجماعية لم تدخل حتى الآن ضمن خطة مؤسسة الشهداء إلى جانب وجود الكثير من المواقع غير المكتشفة وحيث تعمل فرق المقابر الجماعية بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي بوزارة الصحة واللجنة الدولية لشؤون المفقودين للتنقيب في المواقع المكتشفة لمعرفة مصير المفقودين نتيجة الحروب والإرهاب التي خاضتها البلاد .

