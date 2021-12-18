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روما: قتل ثلاثة عمال السبت في تورينو شمال إيطاليا اثر سقوط رافعة كانوا يركّبونها في موقع بناء، وأصيب شخصان في شارع مجاور، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

أظهرت صور منشورة على الحساب الرسمي لإدارة الإطفاء على تويتر رافعة كبيرة زرقاء انقلبت في شارع يفصل بين مبنيين من ستة طوابق.

وأصيب جراء الحادث شخصان أحدهما في الشارع والآخر في سيارة.

ونقلت وكالة أنباء "انسا" الإيطالية عن عامل بناء قوله "بالأمس كان هناك طابور في مكتب البريد هنا وعند محطة الحافلات على بعد أمتار قليلة. كانت لتكون مجزرة".