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إيلاف من لندن: وجهت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية رسالة بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس" استذكرت فيها زوجها "الحبيب" الأمير فيليب، الذي وافته المنية في إبريل 2021.

واستهلت الملكة رسالة الفيديو، التي أذيعت اليوم السبت، من فلعة وندسور، بمقتطف من خطابها في 1997 بمناسبة الذكرى الذهبية للزفاف من دوق إدنبرة.

وقالت الملكة: "على الرغم من أنه وقت السعادة الكبيرة والبهجة الكبيرة للكثيرين، إلا أن عيد الميلاد يمكن أن يكون صعبًا بالنسبة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم. هذا العام، على وجه الخصوص، أتفهم السبب".

وأضافت أنه منذ وفاة الأمير فيليب، شعرت براحة كبيرة من دفء ومودة العديد من التكريم لحياته وعمله من جميع أنحاء العالم.

إحساس بالخدمة



وفي استذكارها لشريك حياتها، قالت ملكة بريطانيا: "كان إحساسه بالخدمة وفضوله الفكري وقدرته على الضغط على المرح بعيدًا عن أي موقف - كلها أمور لا يمكن كبتها. كان ذلك اللمعان والاستفسار ساطعًا في النهاية كما كان عندما نظرت إليه لأول مرة".



وأشارت الملكة إلى أن الحياة "تتكون من فراق أخير بالإضافة إلى لقاءات أولى"، وبقدر ما تفتقد العائلة المالكة الأمير فيليب، فإنهم يعلمون أنه يريد لهم الاحتفال.



وأشادت الملكة بإنجازات الأمير فيليب من خلال جائزة دوق إدنبرة، التي تركز على خلق المهارات والسمات الأساسية للعمل والحياة لدى الشباب. وشددت على أن "الأمير فيليب كان دائمًا على دراية بهذا الشعور بتمرير القيادة".



وأكدت ملكة بريطانيا أنه على الرغم من فيروس كورونا كوفيد-19، الذي تسبب مرة أخرى في ضغوط احتفالات عيد الميلاد هذا العام، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التقاليد الاحتفالية التي يمكن تقديرها، مثل غناء الترانيم وتزيين الشجرة وتبادل الهدايا. وأضافت أن انتقال هذه التقاليد والقيم إلى جيل هو "مصدر سعادة كبيرة".

البيئة

وسلطت الملكة اليزابيث الثانية الضوء على تفاني العائلة المالكة تجاه البيئة، متذكّرة قمة تغير المناخ في غلاسكو. وأضافت جلالتها أنها تتطلع إلى دورة ألعاب الكومنولث الصيف المقبل، والتي ستحتفل بإنجازات الرياضيين و "تلاقي الدول ذات التفكير المماثل".



ورحبت الملكة ببدء عام اليوبيل البلاتيني لها في عام 2022، والذي أملت أن يكون "فرصة للناس في كل مكان للاستمتاع بشعور من العمل الجماعي؛ فرصة لتقديم الشكر على التغييرات الهائلة التي حدثت خلال السبعين عامًا الماضية - الاجتماعية والعلمية والثقافية - وكذلك التطلع إلى الأمام بثقة".



وعبرت ملكة بريطانيا بتوسيع العائلة المالكة مع ولادة أربعة أطفال هذا العام. لقد استغلت هذه اللحظة لتذكير الناس في جميع أنحاء العالم بالقدرة على الاستمتاع بعيد الميلاد تمامًا كما يفعل الأطفال.

احتفال الاطفال



وقالت الملكة إليزابيث الثانية: "يفشل البالغون أحيانًا، عندما تثقل كاهلهم بالهموم، في رؤية الفرح في الأشياء البسيطة، بينما لا يرى الأطفال ذلك. إنهم يعلموننا جميعًا درسًا - تمامًا كما تفعل قصة عيد الميلاد - أنه في ولادة طفل، هناك فجر جديد بإمكانيات لا نهاية لها".



يشار إلى أنه تم تصوير خطاب الملكة الاحتفالي الأسبوع الماضي في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور. وظهر على المكتب بجانبها صورة واحدة لها وللأمير فيليب تم التقاطها في عام 2007 في برودلاندز، التي كانت في يوم من الأيام منزل عم فيليب اللورد مونتباتن، حيث أمضيا جزءًا من شهر العسل.



وكان تم التقاط الصورة للاحتفال بذكرى زواجهم الماسي وأعيد إنشاء صورة تم التقاطها في شهر العسل في عام 1947. وظهرت الملكة على الشريط وهي ترتدي اللون الأحمر الفاتح، ونفس بروش أقحوان الياقوت الذي كانت ترتديه في كلتا الصورتين.

