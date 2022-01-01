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أدى الوباء إلى تركيز الديمقراطيات الليبرالية في الغرب على لمشكلاتها الداخلية، فأدى هذا الانغماس الذاتي للافتقار الخطير إلى الاهتمام بالأزمات المختلفة في العالم.

إيلاف من بيروت: شهد عام 2021 تفاقم الكوارث الإنسانية والسياسية الشديدة في مختلف البلدان، والتي كان من الممكن أن تلقت جميعها مزيدًا من الاهتمام والمساعدة الدوليين في عالم غير وبائي. تعمقت الحروب الأهلية في ظل غياب المبادرات الدبلوماسية من الخارج. أساء الطغاة والحكام المستبدون إلهاء العالم الحر لمضاعفة القمع. لم تؤد الآثار المتراكمة لتغير المناخ إلا إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم النامي، ما أدى إلى تفاقم الصراع.

لا يمكن ترك هذه الأزمات تتفاقم. المجتمع الدولي يؤجل المشاكل لوقت لاحق، في حين أن من المؤكد أننا لا نستطيع حل جميع مشاكل العالم، إلا أننا عندما لا نحاول، غالبًا ما تكون النتيجة كارثية على مصالحنا ومدمرة للبلدان التي نتجاهلها. وشيء واحد لا يمكننا قوله هو أننا لم نكن نعرف.

قائمة مراقبة الطوارئ

في نهاية 2020، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية "قائمة مراقبة الطوارئ" فيها 10 أزمات منسية كان المجتمع الدولي بحاجة إلى الاستجابة لها في عام 2021. وأشار تقرير لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن الوباء يكدح بشكل غير متناسب معاناة الفقراء والضعفاء والضعفاء. في ذلك، قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية والرئيس التنفيذي ديفيد ميليباند إن عام 2021 سيُذكر "كيف ساعدنا أو ابتعدنا عن أولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم".

في ديسمبر، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية قائمة مراقبة محدثة، وكان حكمها على تصرفات المجتمع الدولي هذا العام مدينًا. ويصف الوضع الإنساني المتغير السائد في العديد من المناطق المنكوبة بالأزمات بأنه "فشل في الأنظمة". قال ميليباند في الإصدار الجديد: "إذا علمنا عام 2020 للعالم كيف يكون العيش في أزمة، فإن عام 2021 علمنا كيف سيكون الحال عندما تصبح الأزمة مطولة، وطبيعية، وحتى روتينية. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أكثر بلدان العالم هشاشةً وتضررًا من النزاعات... الأزمات شبه الدائمة هي الوضع الطبيعي الجديد".

تختلف الدول العشر التي حددتها لجنة الإنقاذ الدولية في العديد من النواحي، لكن تم تجاهلها جميعًا إلى حد كبير من قبل العالم مع تفاقم أزماتها. احتلت أفغانستان مكانة في الأخبار خلال الانسحاب الفاشل لإدارة بايدن وسيطرة طالبان على السلطة. الآن، بعد أن غادرت القوات الأميركية، هناك القليل من الحديث عن المجاعة الجماعية والعودة القسرية إلى الشريعة الإسلامية المتشددة التي يتعامل معها ملايين الأشخاص الآن.

معاناة مستمرة

في اليمن، عانى أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية، بسبب إصرار المتمردين الحوثيين على استمرار الحرب الأهلية هناك في عام سابع. ويضمن الافتقار إلى الاهتمام الدولي استمرار تدهور الوضع هناك في العام المقبل.

كما تدهورت الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلدان الأفريقية مثل نيجيريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال في عام 2021، دون زيادات متناسبة في المساعدات والمساعدات من خارج القارة.

وقع جيش ميانمار في "مأزق عنيف" مع شعبه بعد انقلاب فبراير، وفقًا لمركز الإنقاذ الدولي، الذي يفيد بأن "الحلقة المفرغة من القمع الحكومي والمقاومة المسلحة تؤدي إلى زيادة الاحتياجات، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وتساهم في ذلك. لانهيار الخدمات الأساسية والأزمة الاقتصادية ". إذا كانت لدى حكومة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي أي خطة لمعالجة ذلك، فهذا سر محفوظ جيدًا.

في إثيوبيا التي تم الترحيب بها مرة كنموذج لحل الصراع، تعمل الحرب الأهلية الوحشية على تدمير قدرة ذلك البلد على العمل، ناهيك عن حل الانقسامات العرقية الداخلية العميقة. تمر جرائم الحرب على كلا الجانبين دون أن يلاحظها أحد تقريبًا ودون عقاب مطلق. لا توجد أيضًا مبادرة دولية واقعية للتخفيف من حالة اليأس المطلق في سوريا، حيث يحاول ملايين الأبرياء الذين يرفضون العيش تحت حكم بشار الأسد تجنب كوفيد -19 والمجاعة وقنابل حكومتهم - كل ذلك في نفس الوقت.

القائمة تطول

لبنان، هايتي، هندوراس، النيجر، فنزويلا. كل هذه البلدان وغيرها تمر بضائقات شديدة وعلى مسارات خطيرة. كم سيمضي من الوقت قبل أن تتحول إحدى هذه الأزمات إلى حالة طوارئ دولية لم يعد بإمكاننا تجاهلها وربما كنا قادرين على منعها لو كنا منتبهين لها؟

ينبغي أن يتمثل قرار العام الجديد في توسيع الجهود بشكل كبير لتخفيف المعاناة الإنسانية في هذه الأماكن، والتي هي سبب وتأثير هذه الصراعات. بعد ذلك، يجب على الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى أن تكرس نفسها من جديد للجهود التي تنطوي على عوائد منخفضة وعالية المخاطر لحل النزاع. أخيرًا، يجب على وسائل الإعلام أن تولي اهتمامًا أكبر للأزمات الدولية قبل أن تظهر على شواطئنا.

في عام 2022، يجب بذل المزيد من الجهد لحل أزمات العالم المنسية، وعلى الحكومة الأميركية أن تجعل حلها أولوية في سياستها الخارجية. لا يمكن تحمل عام آخر من الإهمال.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "واشنطن بوست" الأميركية.