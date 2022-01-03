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لندن: اختارت كبرى الدول المنتجة للنفط الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان الاثنين عشية اجتماعها الشهري.

يتولى الغيص، الذي كان محافظ الكويت لدى "أوبك" من العام 2017 حتى حزيران/يونيو 2021، منصب نائب مدير عام مؤسسة البترول الكويتية.

تشمل خبرته التي امتدت لعقود في هذا القطاع فترات عمل في بكين ولندن لمؤسسة البترول الكويتية.

وجاء في بيان لـ"أوبك" أنه "تقرر بالإجماع تعيين السيد هيثم الغيص من الكويت أمينا عاما للمنظمة، في قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 آب/اغسطس 2022، ولمدة ثلاث سنوات".

وسيحل الغيص محل النيجيري محمد باركيندو الذي يتولى المنصب منذ 2016. وفي عهد باركيندو، خفضت المنظمة بشكل كبير إنتاج النفط عام 2020 فيما سدد كوفيد ضربة للأسواق العالمية.

السنة الماضية بدأت أوبك وحلفاؤها العشرة بينهم روسيا بزيادة الانتاج تدريجيا ما أدى الى تعافي الأسعار مجددا.

تضم "أوبك" ومقرها فيينا 13 عضوا بقيادة السعودية. وتعمل هذه الدول مع حلفائها العشرة بما في ذلك روسيا على تغيير الإنتاج للسيطرة على الأسعار.

قاومت أوبك حتى الآن الضغوط من أكبر الدول المستهلكة للنفط مثل الولايات المتحدة لزيادة الانتاج بشكل كبير.

ويتوقع أن يبقي اجتماع أوبك بلاس مع كل الاعضاء ال23 الثلاثاء عبر الفيديو على نفس المسار مع رفع الانتاج بشكل طفيف.

لا يملك الأمين العام لأوبك سلطات تنفيذية لكنه الشخصية العامة للمنظمة التي تمثل دولا ذات مصالح مختلفة مثل السعودية وايران.

وقالت اوبك في بيانها إن باركيندو كان "فعالا في توسيع جهود أوبك التاريخية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام عبر تعزيز الحوار والتعاون مع العديد من الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة" في مواجهة الوباء.