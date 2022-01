إيلاف من بيروت: قضى 13 شخصاً إثر حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة فيلادلفيا شرقي الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة إن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.40 صباحا (11.40 ت. غ.) "وكانت النيران تلتهم الطابق الثاني في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وكان المحققون في انتظار إخماد الحريق حتى يدخلوا المنزل، وهم يحاولون تحديد مصدر وسبب الحريق بحسب مسؤول إنفاذ القانون في الولاية.

وقال ممثل للإطفائيين في المكان أن 7 أطفال وقعوا ضحايا هذا الحريق، الذي شب صباح اليوم الأربعاء في حي فيرمونت السكني وسط فيلادلفيا.

UPDATE: @PhillyFireDept confirms FOX29 News report 13 dead and two critical child&adult. “8 people self evacuated” “I don’t have the words for how we’re feeling as a community and a fire department” 4 smoke detectors not working In Philadelphia Housing Authority home FOX29philly pic.twitter.com/M1ftBtJUl2