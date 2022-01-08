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الماتي (كازاخستان): دعا الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف الشعب إلى دعم الحكومة لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وكتب المتحدث أيدوس أوكيباي في تغريدة أن نزارباييف "يدعو جميع المواطنين إلى الالتفاف حول رئيس كازاخستان للسماح له بتجاوز هذه الأزمة وضمان وحدة البلاد".

وتهز كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصاً إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.

تأتي دعوة نزارباييف بعد توقيف أحد حلفائه المقرّبين كريم كاجيمكانولي ماسيموف وهو رئيس وزراء سابق، بتهمة الخيانة بعدما أُقيل من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني، نتيجة أعمال الشغب.

وقالت "لجنة الأمن الوطنية" إن مديرها السابق اعتقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى.

ورفض رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، المدعوم من روسيا، الجمعة أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب.

ووصلت وحدة من القوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات عبر حماية المباني الاستراتيجية ومساندة الشرطة.