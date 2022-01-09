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واشنطن: حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا الأحد من خطر "مواجهة" قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا، في ظلّ توتر شديد.

وقال بلينكن على شبكة "سي ان ان"، إن "هناك مسارًا للحوار والدبلوماسية لمحاولة حلّ بعض هذه الخلافات وتجنّب مواجهة". وأضاف "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتداءها على أوكرانيا. نحن بصدد تقييم أي مسار يستعدّ الرئيس (فلاديمير) بوتين لاتخاذه".