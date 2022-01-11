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تعتبر كازاخستان مصدرًا مهمًا للنفط وسوقًا مربحًا لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية. ومرجح أن ينظر القادة الإسرائيليون إلى الاضطرابات والصراعات على السلطة في كازاخستان بخوف.

إيلاف من بيروت: على الرغم من أن كازاخستان نادرًا ما تدخل في الخطاب الإسرائيلي العام وتبدو العلاقات هامشية جدًا بحيث لا رحلات جوية مباشرة بين البلدين، فإنها مصدر مهم للنفط المستورد وسوقًا مربحًا للأسلحة الإسرائيلية. يقول الخبراء إن كلا الشركتين يكتنفهما السرية ولكنهما مهمان من الناحية الاستراتيجية.

لا تنشر إسرائيل معلومات عن مصدر نفطها المستورد، لكن التقارير المالية لمصفي التكرير الكبريتين في إسرائيل تستشهد بالبحر الأسود وبحر قزوين، حيث تشحن كازاخستان ومنتجون آخرون من آسيا الوسطى بترولهم إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط.

يقدر غابرييل ميتشل، الزميل في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، أن 10 إلى 20 في المئة من النفط الإسرائيلي المستورد يأتي من كازاخستان، وكانت هناك أوقات وصلت فيها إلى 25 في المئة. يقول: "إذا كنا نتحدث عن علاقات إسرائيل مع كازاخستان وجمهوريات آسيا الوسطى الأخرى، فإن نقطة الدخول للعلاقات الثنائية كانت من خلال الطاقة"، مضيفًا: "ابدأ بالنفط - هذه هي الطريقة الوحيدة للبدء".

مع 30 مليار برميل من احتياطيات النفط، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم، تعد كازاخستان مصدرًا رئيسيًا لكثير من دول العالم. نتيجة لذلك، أدت الاضطرابات الحالية في البلاد - حيث قُتل أكثر من 160 متظاهرًا في أسبوع من الاحتجاجات التي كانت أسوأ المشاهد منذ استقلال الجمهورية السوفياتية السابقة قبل 30 عامًا - إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تقارير عن اضطرابات مؤقتة. لكن حتى لو تم قطع الإمدادات، يجب أن تكون إسرائيل قادرة على شراء النفط من مكان آخر، كما يقول ميتشل، بالنظر إلى وفرة العالم.

سوق سلاح

مبيعات الأسلحة إلى كازاخستان صغيرة نسبيًا، لكنها كبيرة. على الرغم من أنها تشتري أسلحة أقل من أذربيجان المجاورة، إلا أن ثروة الطاقة في كازاخستان تمنحها المال للإنفاق. وقعت إسرائيل وكازاخستان اتفاقية دفاع في عام 2014، لم يتم الكشف عن تفاصيلها مطلقًا ولكن يبدو أنهما يتعاملان بشكل أساسي مع مبيعات الأسلحة. على عكس أذربيجان وتركمانستان، لا تحد كازاخستان الحدود مع إيران، وبالتالي فهي أقل أهمية إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل.

قامت جميع شركات الدفاع الإسرائيلية الكبرى ببيع منتجات للقوات المسلحة والشرطة في كازاخستان، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ الدقيقة وأنظمة الرادار ومعدات الاتصالات. في مايو الماضي، بدأ مصنع ومركز خدمة تديرهما صناعة الطيران الكازاخستانية في إنتاج طائرات بدون طيار بموجب ترخيص من شركة Elbit Systems الإسرائيلية.

برزت كازاخستان أيضًا كسوق لأدوات الأمن السيبراني - وأشهرها تلك الخاصة بمجموعة NSO، صانع تكنولوجيا برامج التجسس. في الشهر الماضي، وجد تحليل للطب الشرعي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية أن الهواتف المحمولة لما لا يقل عن أربعة نشطاء ينتقدون الحكومة في كازاخستان قد ثبت أنها تحتوي على برنامج NSO التجسسي. وقامت شركتان إسرائيليتان أخريان، هما Verint Systems و Nice - في الماضي على الأقل - ببيع أنظمة المراقبة لوكالات الأمن في آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان.

الدور الروسي

في مواجهة الاحتجاجات ضد النظام والقمع العنيف من قبل الحكومة الكازاخستانية، اختارت القدس أن تهدأ. الرد الرسمي الوحيد من إسرائيل منذ اندلاع الاضطرابات كان بيانًا محايدًا من وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضي، جاء فيه "يتطلع إلى استعادة الاستقرار والهدوء في كازاخستان قريبًا". يقول ميتشل إن إسرائيل منخرطة في عملية توازن صعبة في آسيا الوسطى، حيث تحاول التوفيق بين أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية مع السياسات المعقدة في المنطقة. يضيف وجود روسيا تعقيدًا آخر.

سعت كازاخستان تقليديًا إلى مواجهة روسيا والصين والولايات المتحدة ضد بعضها البعض. لكن بعض المراقبين يحذرون من أن الدور المركزي لروسيا في إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان الأسبوع الماضي، تحت راية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد يبدأ حقبة جديدة تكون فيها كازاخستان أكثر ارتباطًا بموسكو.

يعتقد ميتشل أن إسرائيل ستنظر بريبة إلى مثل هذا التطور. في حين أن لإسرائيل علاقة مع روسيا، فإن إسرائيل لا ترى روسيا شريكًا. الشراكة بين روسيا وإسرائيل ظرفية تقوم على المصالح المشتركة. من منظور جغرافي، إذا تحركت روسيا إلى فضاء، فهذا ليس في مصلحة إسرائيل. يمكن قول ذلك عن كازاخستان أيضًا.

إبقاء روسيا بعيدة

لكن أليكس ميليكشفيلي، محلل مخاطر الدول الرئيسي في آسيا الوسطى في IHS Markit، يعتقد أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يهدف إلى إبقاء روسيا بعيدة. يقول: "لطالما كانت كازاخستان راسخة بقوة في مجال النفوذ الروسي". "لكن هذا النشر السطحي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هو مجرد شيء سطحي للغاية." على الرغم من حملة القمع القاسية التي أمر بها ضد الاحتجاجات، قد ينظر توكاييف إلى الاضطرابات على أنها دعوة للاستيقاظ لتحرير النظام.

يقول مليكيشفيلي: "هذه فرصة للرئيس توكاييف لإدخال إصلاحات سياسية تمس الحاجة إليها". ويضيف: "إذا لم يكن هناك تحرير للنظام السياسي، فسنشهد المزيد من الاضطرابات السياسية المنظمة والمدمرة مع عواقب بعيدة المدى".

يقول كيفين ليم، محلل مخاطر الدول الرئيسي في الشرق الأوسط في IHS Markit، إنه من الناحية الدبلوماسية، تحتاج كازاخستان إلى إسرائيل أقل مما كانت عليه في الماضي. في التسعينيات، لعبت إسرائيل دورًا مهمًا في جهود الدولة المستقلة حديثًا لترسيخ نفسها في المجتمع الدولي بسبب علاقات القدس القوية مع الولايات المتحدة والقوة المتصورة للوبي والأعمال اليهودية.

بالنسبة إلى إسرائيل، قد تكون اتفاقيات إبراهيم قد طغت على آسيا الوسطى في البروز الإعلامي وبروزها كدول مسلمة صديقة لإسرائيل، ولكن بالتأكيد ليس لها أهمية إستراتيجية جوهرية، كما يقول كيم. يقول: "تظل كازاخستان وخاصة أذربيجان الركائز المزدوجة للانخراط الإسرائيلي في الفضاء الإسلامي للاتحاد السوفياتي السابق".

بلا تطوير

تساعد التوقعات المتقطعة في تفسير سبب عدم قيام إسرائيل مطلقًا بتطوير علاقات تجارية أوسع مع كازاخستان. في السنوات التي أعقبت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992، سعى العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين - وعلى الأخص شاؤول أيزنبرغ من خلال شركة إسرائيل - للبحث عن صفقات، فقط لمواجهة الفساد ومحدودية الفرص.

في الوقت نفسه، فشلت طموحات كازاخستان المبكرة في التنويع بعيدًا عن النفط، والتي كان من الممكن لإسرائيل أن تلعب دورًا فيها من خلال نشر التقنيات الزراعية وغيرها، إلى حد كبير. وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، بلغت التجارة البينية بين البلدين حوالي 370 مليون دولار العام الماضي، انخفاضًا من 1.6 مليار دولار في عام 2014، مع نصيب الأسد من هذا النفط المفترض.

يقدر دانيال تارتاكوفسكي، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال الكازاخستانية الإسرائيلية، أن هناك نحو 140 شركة تضم إسرائيليين مسجلين في كازاخستان، وتعمل بشكل رئيسي في الزراعة والأدوية والطاقة والبناء. ويقدر الاستثمار الإسرائيلي في البلاد بنحو 220 مليون دولار.

يقول تارتاكوفسكي في رسالة بريد إلكتروني: "بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، لم يكن السوق مشبعًا، وبالتالي كانت فترة التسعينيات وقتًا مناسبًا للأعمال التجارية السريعة، والصفقات السريعة مع أرباح عالية المردود جيدة وسهلة نسبيًا". "تعد كازاخستان اليوم سوقًا تنافسية راسخة تتطلب استثمارات طويلة الأجل، ووجودًا محليًا مكثفًا وعملًا شاقًا يوميًا لمن يرغبون في تحقيق النجاح."

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "هآرتس" الإسرائيلية.