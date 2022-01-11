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تعد روسيا مؤسسة خيرية للأنظمة الاستبدادية لدفع نموذجها ومنع نفس المشاكل من الانتشار على أراضيها. تعيد قضية كازاخستان إلى الأذهان ديناميكيات شوهدت في مكان آخر.

إيلاف من بيروت: أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف علنًا أنه أصدر أوامر للسلطات باستخدام الأسلحة ضد من يسميهم "الإرهابيين". ارتفاع أسعار غاز البترول المسال كان فتيل الفتنة فقط، فقد انفجرت الاحتجاجات ضد النظام السياسي الذي عصف بالبلاد لسنوات، حيث لا يزال نور سلطان نزارباييف، "سلطان النور" لمدة ثلاثة عقود، الحاكم المستبد لكازاخستان، يؤدي دورًا نشطًا في القيادة.

إنهم "إرهابيون"

يتبع تصريح توكاييف رواية معروفة: أولئك الذين يحتجون هم "إرهابيون". غياب التمييز بين الجماعات المسلحة - حتى الجماعات الإسلامية المتطرفة - التي استغلت الوضع والمواطنين العاديين الغاضبين عنصر مفيد لزيادة القمع. كما ساعد عدم التمييز على السرقات من مستودعات الأسلحة التي نظمها المتظاهرون.

شيء مشابه فعلته الصين في هونغ كونغ، وفوق ذلك كله جزء من كتاب السرد الاستراتيجي لروسيا. ووفقًا لهذا الخط السردي، تمكنت موسكو من السيطرة على الوضع في سوريا كما في بيلاروسيا، وفي ناغورنو كاراباخ (جمعت بين المساعدة لأرمينيا وشكاوى الجهاديين السوريين الذين أرسلوا من تركيا لدعم أذربيجان). ترتبط الاختلافات بالسياقات، والآثار التي تحددها درجة العنف، وبُعد مشاركة الجهات الفاعلة الأخرى.

تعتبر موسكو هذه البلدان جزءًا لا يتجزأ من مجال النفوذ الاستراتيجي في منطقة واسعة تتألف من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. في جميع هذه الحالات، للكرملين علاقات مباشرة بالمؤسسة الحاكمة، ويمثلها نظام مغلق ومناهض للديمقراطية بشكل أساسي.

ضد الديمقراطية

بالنسبة إلى روسيا، الحفاظ على هذا الخط من الاتصالات أمر أساسي في مواجهة احتجاجات المجتمعات التي تطالب بالديمقراطية، فإنها تخشى أن تتخلف عن الركب. من ناحية أخرى، يعد هذا أيضًا جزءًا من صدام بين النماذج، حيث تقترح موسكو نفسها بديلًا للديمقراطيات الليبرالية التي تحاول إدارة جو بايدن ترسيخها من الولايات المتحدة كجبهة موحدة ضد الاستبداد.

يعد إرسال وحدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي منظمة بقيادة روسيا تضم خمس دول من آسيا الوسطى، إشارة إلى أن الكرملين لا يواجه الكازاخستانيين وحدهم، بل يواجه المطالب الغربية أيضًا. وهذا يعني أنه بينما يطلب منك الآخرون تجنب استخدام العنف والجلوس على الطاولة مع المحتجين والاستماع إلى أسبابهم وقبول تخفيض القوة، "إننا نفهمك ونرسل إليك تعزيزات للسيطرة على الناس".

إنها رسالة أخوة، قواسم مشتركة ضمن هذا النموذج الذي تنوي موسكو أن تمثله. في الوقت نفسه، هناك مصلحة مباشرة: بالنسبة إلى روسيا، هذا النوع من الوضع يمثل إشكالية، لأنه يُضاف إلى الجوانب الحرجة لأفغانستان من خلال مضاعفة عدم الاستقرار على حدودها (مع خطر انتشار الكتائب الإرهابية التي توجد بها سوابق عميقة)، ولأنها تخلق سابقة يمكن محاكاتها وتكرارها في أراضيها.

لا تفاوض ولا تقاسم سلطة

في مواجهة ذلك، لا يرى فلاديمير بوتين عملية تفاوض، وفي نهاية المطاف، تقاسم سلطة بين المجموعات والأحزاب المختلفة كحل ممكن لتلك البلدان. الطريقة الوحيدة الممكنة هي محو الاحتجاج - ربما من طريق نشر معلومات مضللة، ودعاية، ورواية بديلة لصرف الانتباه عن العنف - ما قد يؤدي إلى شكل أكثر وحشية واستبدادًا من الاستبداد.

المهم هو أن الأوتوقراطية هي التي تجري حوارًا مع موسكو. والأفضل من ذلك أن تجد تلك الأوتوقراطية نفسها عاجلًا أم آجلًا في موقف يدين ببقائها لروسيا، بحيث يمكن إدارتها والسيطرة عليها. تم إنشاء هذا الشرط في بيلاروسيا وسوريا، وفشلت العملية في أرمينيا لأن تركيا انتشرت في الجانب الأذري، مع عدم وجود طموحات مختلفة، وفي هذه الحالة إرسال قوات قتالية (وقبل كل شيء طائرات من دون طيار).

هناك أيضًا شيء مشابه لما يحصل في ليبيا، حيث دعمت روسيا الجانب الذي عارض حكومة الأمم المتحدة في طرابلس بالسلاح؛ أو حتى في مالي، حيث تدعم موسكو (من خلال أنشطة مقاولين خاصين) نظامًا عسكريًا استبداديًا وتسعى إلى التأثير ضد منافس إقليمي، وهو فرنسا. في تلك المناطق أيضا، وصفت الأطراف المعارضة للجانب الروسي بالإرهابية، لتبرير التدخل في هذا الصراع.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "فورميكي" الإيطالي.