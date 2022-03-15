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كييف: أسفر قصف طال أحياء سكنية في كييف عن مقتل شخصين على الأقل صباح الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تكثّف القوات الروسية هجماتها على العاصمة الأوكرانية.

وذكر جهاز الطوارئ على فيسبوك أن جثتين انتشلتا من تحت أنقاض مبنى مكوّن من 16 طابقًا في حي سفياتوشنسكي، مضيفًا أنه تم إنقاذ 27 شخصًا في ذات الموقع.

كما تعرّض مبنى سكني آخر في منطقة بوديلسك إلى هجوم، وفق المصدر.

وأفاد الجهاز أن "حريقًا اندلع في الطوابق الخمسة الأولى من مبنى سكني مكوّن من 10 طوابق على شارع موستيتسكا نتيجة نيران الذخيرة".

وأفاد مراسلو فرانس برس عن سماع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة وسط كييف في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وفي بوديلسك، تصاعد الدخان من الموقع الذي تعرّض للقصف وتفحّم وسط المبنى، بحسب مراسل فرانس برس في المكان.

وتناثر الركام والزجاج المحطّم في الموقع بينما ألقى السكان الحطام المتفحّم من النوافذ، فيما تحطّمت نوافذ المباني المحيطة.

تصاعد حدة المعارك

وفي هجوم آخر، أعلن جهاز الطوارئ أن منزلاً خاصًا تعرّض للقصف في حي أوزوكوركي في جنوب شرق كييف.

وأظهرت صور أعاد نشرها جهاز الطوارئ جدار مبنى من طابقين بدا متفحّمان بينما تصاعد الدخان من النوافذ المحطّمة.

وتصاعدت حدة المعارك في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبًا من قبل القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وفر حوالى نصف سكان كييف البالغ عددهم ثلاثة ملايين منذ بدء الهجوم الروسي.

وسجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى الاثنين بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة.

ويتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف كييف الشمالية الغربية.