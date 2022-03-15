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براتيسلافا: سمح البرلمان السلوفاكي الثلاثاء بتمركز جنود أجانب من حلف شمال الأطلسي في البلاد قد يصل عددهم إلى 2100 جندي.

وسيتم بداية إرسال وحدة من "الوجود الأمامي المعزز" لحلف شمال الأطلسي قوامها حوالي 1200 رجل، قادمين من تشيكيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وبولندا وسلوفينيا.

وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد الإثنين، إنه سيتم أيضاً نشر نظام باتريوت للدفاع الجوي. وتأتي التعزيزات في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.

هجمات متوقعة

وقال ناد "علماً أننا نتوقع في المستقبل القريب هجمات عسكرية مباشرة من جانب الاتحاد الروسي ضد مطار أوزهورود، الذي يقع (في أوكرانيا) بالقرب من حدود جمهورية سلوفاكيا، فإن لهذا الأمر طبعاً تداعيات عسكرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاسر".

وافق 96 نائباً من أصل 134 حاضرين، على اقتراح الانتشار وصوت 15 ضده، وكانت حكومة يمين الوسط تبنته في 9 آذار/مارس.

ويُعتبر انتشار قوات أجنبية مسألة مثيرة للجدل في سلوفاكيا. ويأتي التصويت قبل يومين فقط من أول زيارة يقوم بها وزير دفاع أميركي إلى سلوفاكيا منذ انضمام الدولة السوفيتية السابقة إلى حلف شمال الاطلسي في 2004.

واستقبلت سلوفاكيا أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.