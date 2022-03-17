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باريس: يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل، الخميس عن برنامجه بهدف فرض مواضيعه على منافسيه خلال حملة صعبة طغت عليها الحرب في أوكرانيا.

في هذه الحملة الانتخابية التي واجهت أولا أزمة كوفيد ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، يعطي إيمانويل ماكرون الأولوية لجهوده الدبلوماسية. لدرجة أن معسكره "سيخوض حملة تقريبا بلا مرشح" فيما تتهمه المعارضة بالتهرب من النقاش.

منذ أن أعلن ترشيحه في مطلع آذار/مارس، لم يعقد الرئيس سوى تجمع عام واحد مع فرنسيين، في 7 آذار/مارس فيما يكثف خصومه التجمعات الانتخابية.

اعتبارا من الساعة 15,00 (14,00 ت غ) يبدأ ماكرون الذي يتقدم على المرشحين الآخرين في كل استطلاعات الرأي مع 30% من نوايا التصويت، اخر مرحلة نحو الجولة الأولى المرتقبة خلال ثلاثة أسابيع، وذلك خلال مؤتمر صحافي في ضواحي باريس.

في خطاب تمهيدي مدته ساعة، سيعرض حوالى 30 من أبرز اجراءاته قبل أن يرد على أسئلة 320 صحافيا معتمدين، بينهم عشرات من وسائل إعلام أجنبية.

كانت ولاية ماكرون الأولى صاخبة عمد خلالها الى اتقان فن التكيف الى جانب ممارسة منفردة للسلطة.

أصغر رئيس عرفته فرنسا على الإطلاق، صعد وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند إلى القمة عام 2017 وهو في سن 39 عاما فقط مستخدما ببراعة صورته كسياسي لا ينتمي الى اليمين ولا الى اليسار مستفيدا من تفكك الأحزاب التقليدية.

ماكرون الذي يقدره أنصاره كثيرا، مكروه من قسم كبير من الشعب الفرنسي. ورغم أنه جاء من اليسار، إلا أنه يوصف كثيرا بانه "رئيس الأثرياء" والنخب المدنية وقد بدأ ولايته باجراءات لاقت تنديدا واسعا بشكل خاص وهي إلغاء الضريبة على الثروات وخفض المساعدات للاسكان.

سيتم تفصيل البرنامج الانتخابي للرئيس والذي يقوم على حوالى مئة إجراء، في كتيب من 24 صفحة سيرسل عبر البريد الى حوالى ستة ملايين عائلة فرنسية في نهاية الاسبوع.

وقال مسؤول من الغالبية الرئاسية أن "إيمانويل ماكرون سيحرص على أن أسس نهجه لا تزال قائمة. سيكون هناك بالتالي مفاجآت في اللهجة وفي الاجراءات".

في الأيام الماضية تم تسريب حوالى عشرين اقتراحا، عبر تصريحات او تسريبات صحافية، مثل رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.

الخميس سيعرض ماكرون اجراءات مكافحة حرمان مناطق من رعاية طبية ومبادرات للتحول البيئي وكذلك لتعزيز السيادة الفرنسية والأوروبية من حيث البحث أو التصنيع أو التجارب من أجل استقلالية المدارس.

هل ستكون هذه الاقتراحات المطروحة في النقاش كافية لإسكات منتقدي منافسي إيمانويل ماكرون الذين يتهمونه بالتهرب منه؟

بعد هذا المؤتمر الصحافي، "يمكن لكل شخص المقارنة" بأفكار المرشحين الآخرين كما قال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي اوليفييه فور صباح الخميس على اذاعة جي.

من جهتها تقول فلورنس بورتيلي المتحدثة باسم مرشحة حزب "الجمهوريين" (يمين) فاليري بيكريس إنها لا تسمي "هذا نقاشا.سيقوم بما اعتاد على القيام به، أي إلقاء خطاب" كما أوضحت لاذاعة "فرانس انفو".

وكان رئيس كتلة حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ جيرار لارشيه حذر الثلاثاء من انه "إذا لم تكن هناك حملة، فان مسألة شرعية الفائز ستطرح".

يقوم إيمانويل ماكرون بزيارة الى جنوب غرب فرنسا في إطار حملته، لكن ليس هناك سوى تجمع انتخابي واحد مقرر في 2 نيسان/ابريل في باريس. التجمع المقرر في نيس (جنوب شرق) الأسبوع المقبل سيجري بدون حضوره.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا عمدت تويتر الخميس الى تفصيل استراتيجيتها للتصدي للتلاعب الانتخابي والتضليل الاعلامي، مستذكرة الاتهامات بالتزوير التي شابت الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020 وأدت الى الهجوم على الكابيتول.

وقالت إنها ستلغي خصوصا "التغريدات التي تتضمن معلومات خاطئة او مضللة حول سبل المشاركة في الانتخابات" وستضع إشارة على الرسائل التي "تقوض الثقة في الانتخابات او النتائج".