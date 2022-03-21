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إيلاف من بيروت: كتب السجين جونين سيغيف: "منذ عامين ونصف تبت واليوم أحافظ على وصايا اليهودية بحذر شديد. أشعر أنني وجدت مكاني روحيًا بعد 'رحلة' حول العالم وفي كل منصب ممكن في سنوات حياة الإنسان."

اقتحمت تلك "الرحلة" وعي الجمهور الإسرائيلي قبل ثلاثين سنة بالضبط. في نيسان 1992، تمكن الدكتور غونين سيغف، وهو طبيب مجهول من موشاف تل عدشيم، من الهبوط في المركز الثاني على قائمة "مفرق"، الأول في سلاح الجو وشريك رئيس الأركان السابق في إنشاء "مفترق طرق".

كما طار وقع

فاجأ حزب تسوميت انتخابات 1992 وفاز بثمانية مقاعد. بعد ذلك بعامين، تم تعيين سيغف وزيرا للطاقة. بعد تقاعده من الحياة السياسية تحول إلى العمل. لكن ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. تورط سيغيف في قضية تهريب مخدرات في إسرائيل وحكم عليه بالسجن. قبل أربع سنوات، تم اعتقاله مرة أخرى بتهمة التجسس لصالح إيران. اليوم، على بعد عشرين دقيقة بالسيارة من نفس الحقل بالقرب من رافول، يقضي سيغيف عقوبة بالسجن 11 عامًا في سجن جلبوع..

قالت محاميته تشن ميري: "حالته مروعة". تنوي إنكار العديد من الحقوق التي تدعي أنه يستحقها. منذ إدانته قبل ثلاث سنوات، قدم سيغيف 100 التماس في محاولة لتحسين ظروفه في السجن. نوقش الالتماس الأخير الذي قدمه هذا الأسبوع ورُفض. قدم سيغيف، من خلال ميري، التماسًا إلى محكمة الناصرة الجزئية ضد القرار الإداري بمنعه من التحدث إلى محاميته عبر الهاتف. رُفض الالتماس، وقضى القاضي يوسف بن حمو بأن الحكم الأخير للمحكمة العليا لا ينطبق على السجناء الأمنيين ويقتصر على السجناء الجنائيين.

خلال جلسة من جانب واحد، استمع القاضي لممثلي جهاز الأمن العام الذين قدموا له رأيًا حول الخطر الذي قد يتعرض له أمن الدولة نتيجة التواصل بين السجناء الأمنيين ومحاميهم، إضافة إلى رأي يتعلق تحديدًا بسيغيف. وفقًا لممثلي جهاز الأمن العام، لم تنعكس جميع تصرفات سيغيف ضد الأمن القومي وعلاقاته بإيران في لائحة الاتهام المعدلة. ويتعدى ذلك الخوف من تعريض الأمن القومي للخطر. ومنصبه كوزير للطاقة وصفته عضوًا في مجلس الأمن السياسي منذ 2013 خولاه أن يكون مصدراً استخباراتياً لإيران.

ثغرات أمنية

بحسب موقف جهاز الأمن العام كما تم عرضه على المحكمة، فإن السماح للسجناء بإجراء محادثات هاتفية مع محام، في حالة لا يمكن فيها التحقق من هوية المتحدثين ولا يمكن مراقبة المحادثة، يخلق ثغرة أمنية كبيرة يمكن أن تخدم كمنصة للترويج للجرائم الخطيرة. إضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن هذه المحادثات سوف تستخدم للتحدث مع أولئك الذين ليسوا محامي السجناء. بالنسبة إلى السجناء بحكم مهنتهم وفي محاولة للالتفاف على قيود الاتصال المفروضة على سجناء الأمن. وسألت ميري بغضب، وهي تنوي الاستئناف أمام المحكمة العليا: "ما هي المخاطر في المكالمة الهاتفية التي أجراها جونين سيغيف معي؟" تدعي أنه انتقام. "من الواضح أنه لا يشكل خطرا أمنيا، وهو لا ينتمي إلى أي منظمة مثل الأسرى الأمنيين في السجون". ما هي المعلومات التي يمكن أن ينقلها إلي؟ ما هي المعلومات الموجودة عنه؟ لا شيء، والسجناء الجنائيون الذين يخرجون شعبهم من السجن وينفذون الاغتيالات يسمح لهم باستدعاء سيغيف والدفاع عنه". في الوقت الحالي، تكون علاقته بها من خلال الملاحظات التي يكتبها وينقلها من خلال الحراس.

تضمن الالتماس الأخير في البداية أيضًا طلبًا بجعله رأيًا مفتوحًا لجهاز الأمن العام وأمر مصلحة السجون بنقله إلى جناح التوراة في السجن. قام أخيرًا بإزالة هذين المطلبين. أصبح سيغيف سجينًا ملتزمًا - يحافظ على يوم السبت وكوشر، ويبدأ في ارتداء الكبة، ويصلي ويدرس الكتب المقدسة، ويلتقي به حاخام السجن من وقت لآخر. وبحسب ميري، على الرغم من القيود المفروضة عليه، "فهو غير محطّم عقليًا. إنه شخص قوي". بدأ مؤخرًا في كتابة سيرته الذاتية وينوي نشرها يومًا ما.

العلاقة مع الإيرانيين

في يومياته، يقول إن السفير الإيراني في نيجيريا دعاه للحضور من أجل مشورة طبية. وقال لاحقا لنائب السفير الإيراني "نصف مازحا" إنه "سيكون سعيدا بزيارة طهران". يضيف: "لدهشتي، اتصل بي وقال لي بعد أيام: أحضر جواز السفر، أخبرته أنني أمتلك جواز سفر دبلوماسيًا ألمانيًا".

يمضي سيغف في وصف العلاقات مع الإيرانيين: "تلقيت مكالمة هاتفية ودعوني إلى جزيرة كيش. ومن الواضح لي هنا أنهم مهتمون بي، لم أكن متأكداً من أنني لن أختطف. وصلت، لدي اختبار كشف الكذب الذي يكون سؤاله الرئيسي هل أعمل مع أجهزة استخبارات أي دولة. أجيب بالنفي ومن الواضح لي إلى أين أذهب معهم". يصف سيغيف مناشدته لجاك نيريا، الذي كان على صلة بمجتمع المخابرات الإسرائيلي، وإجابته طلبه أن يقوم بالتحديث عندما يكون لديه معلومات مهمة. فقال له: "سنربطك برئيس المكتب الإيراني في المؤسسة". العلاقات مع الإيرانيين مستمرة. قال إنه في استجوابه بعد اعتقاله، قال له رجال الشاباك إنهم "فوجئوا" كيف لم يقضوا عليه.

يكتب مرة أخرى عن "الإحباط الشديد" لعدم استعادة تصريح عمله كطبيب وعن حلمه في "جلب المعرفة الذهبية" و "العودة كالبطل". لكن: "تم إحضاري بطريقة احتيالية إلى غينيا الاستوائية، كما لو كنت أقدم المشورة بشأن إنشاء عيادة مماثلة لعيادتي. استدرت ثم أجبرني ثمانية رجال من جهاز الأمن العام على الذهاب معهم".

عندما يبلغ 73 عامًا، سيتم إطلاق سيغيف من السجن. حتى ذلك الحين، يكتب: "أتمنى لو أتيحت لي الفرصة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة أو كبار السن".