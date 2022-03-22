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إيلاف من لندن: مثل رجل تونسي يبلغ من العمر 22 عامًا أمام المحكمة بتهمة قتل الطالبة الجامعية سابيتا ثانواني في سكن الطلاب الخاص بها في وسط لندن.

ومثل ماهر معروف أمام محكمة هايبوري كورنر الجزئية يوم الثلاثاء مرتديا ملابس رمادية وقناع وجه أزرق وتحدث فقط لتأكيد اسمه وعمره وأنه ليس لديه عنوان ثابت.

وأمر القاضي غريفيل ووترمان حبس معروف (22 عاما) حتى يوم الخميس 24 مارس، حيث سيمثل أمام جلسة استماع في محكمة أولد بيلي للجنايات.





الطالبة الجامعية سابيتا ثانواني التي قُتِلَت في سكن الطلاب الخاص بها وسط لندن

استدعاء الشرطة

وكان تم استدعاء الضباط إلى أربور هاوس، مبنى الطلاب في كليركينويل بوسط لندن، حوالي الساعة 5.10 صباحًا يوم السبت حيث تم العثور على ثانواني، 19 عامًا ، مصابة بجروح خطيرة وتوفيت في مكان الحادث ووجد تشريح الجثة لاحقًا أن سبب الوفاة كان صدمة قوية في الرقبة.

وقالت عائلة الفتاة الضحية طالبة علم النفس في جامعة سيتي اللندنية، في بيان: "كانت سابيتا أكثر شخص عرفناه من حيث الرعاية والمحبة. لقد ألهمتنا كل يوم من سنوات حياتها الثمينة التي استمرت 19 عامًا. كانت مهمتها مساعدة الجميع".

اعتقال



وكانت شرطة العاصمة البريطانية، أعلنت بعد ظهر الأحد، عن اعتقال التونسي معروف لتورطه بمقتل الشابة ثانواني. وحينها قالت إنه تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. وقالت إنه لا يزال رهن الاعتقال.

وفي وقت سابق، قالت شرطة سكوتلانديارد إن معروف غير مظهره وغاب عن الأنظار. وقالت ضابطة التحقيق ليندا برادلي إن معروف شوهد بشعر داكن ولحية، لكنه حلق رأسه منذ ذلك الحين ولديه "القليل من شعر الوجه".

وأضافت برادلي "معروف كان على علاقة بسابيتا لكنه لم يكن طالبا ولديه روابط عبر لندن، لا سيما في مناطق ماربل آرك وإدجوير رود ولويشام ومعروف أيضًا أنه يسافر إلى كامبريدجشير".

