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ايلاف من لندن: اعلنت ثلاث كتل برلمانية شيعية وسنية وكردية عراقية كبرى فائزة في الانتخابات المبكرة الاخيرة الاربعاء عن تشكيل تحالف "انقاذ الوطن" رشح شخصيتين لمنصبي رئيس الجمهورية والحكومة.

وأعلن التيار الصدري الشيعي بزعامة مقتدى الصدر (73 نائبا) وتحالف السيادة السني ( 51 نائبا ) بزعامة خميس الخنجر والذي يضم ائتلاف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني ( 31 نائبا ) بزعامة مسعود بارزاني.

بيان تشكيل تحالف انقاذ الوطن وترشيحه شخصيتين لرئاستي الجمهورية والحكومة

وقال رئيس الكتلة الصدرية المنضوية في التحالف الجديد حسن العذاري خلال مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "ايلاف" إن "تحالف إنقاذ وطن وهو الأكثر عدداً يعلن ترشيح ريبر أحمد (وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان) لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر محمد باقر الصدر (السفير العراقي في لندن) لمنصب رئيس الحكومة.

وأضاف ان "تحالف انقاذ الوطن ماضٍ نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية متعهدا بإكمال المسيرة الإصلاحية من اجل "خدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف بما يضمن كرامة الشعب وهيبته واستقلاله دون تدخلات خارجية ليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن وجيش موحد".

زعامات التحالف تتبادل التهاني

كما تبادل الصدر ومسعود بارزاني والحلبوسي والخنجر التهاني باعلان الكتلة الاكبر.

وقال مكتب الصدر في بيان إن الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من بارزاني تبادلا فيه التهاني بإعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ والطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أن الصدر تحدّث هاتفياً أيضا مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة مباركاً لهما هذا الإنجاز الوطني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط خلافات مستعصية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة بافل طالباني وعدم اتفاقهما على مرشح تسوية واحد حيث رشح الاخير الرئيس برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الاول ريبر أحمد وهو خلاف سحب القوى الكبرى وارغمها على اصطفاف كل منها الى جانب مرشح من الاثنين.

الصدر: انجاز فريد ومهم

ومن جهته وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعلان التحالف الثلاثي لمرشحيه لرئاسة الجمهورية والحكومة بالانجاز الفريد والمهم.

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها "ايلاف" قائلا "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الاكثر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال (الفضاء الوطني) فإنني أعد ذلك انجازاً فريداً ومهمة لإنقاذ الوطن متمنياً إتمام تشكيل حكومة اغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير".

واضاف الصدر "كل أملي أن تكون حكومة قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب وسوف لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة وإن كان ذلك ممن ينتمي لي فضلاً عن غيرهم فإنني مع الشعب فقط، لأارضي ربي وضميري، ولن احيد عن الإصلاح وهيبة الوطن".

زعامات التحالف تتبادل التهاني

كما تبادل زعماء التحالف الجديد الصدر ومسعود بارزاني والحلبوسي والخنجر التهاني باعلان الكتلة الاكبر.

وقال مكتب الصدر في بيان إن الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من بارزاني تبادلا فيه التهاني بإعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ والطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أن الصدر تحدّث هاتفياً أيضا مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة مباركاً لهما هذا الإنجاز الوطني.

يشار الى انه في حال عجز البرلمان السبت المقبل عن اختيار الرئيس فانه يمكن ان يتم حله بطلب من رئيس الجمهورية والحكومة أو من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وبذلك ستكون البلاد امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.