قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



وارسو: أعلنت القناة العامة البولندية TVP أنها ستبث الأحد برنامجا لجمع التبرعات لصالح الأوكرانيين بمواجهة الغزو الروسي، في حدث تلفزيوني سيُقام باللغة الإنكليزية ويُبث في أكثر من 20 دولة.

وأوضحت قناة TVP World البولندية الناطقة بالإنكليزية في بيان أن البرنامج الذي يحمل عنوان "Save Ukraine #StopWar" ("أنقذوا أوكرانيا"، "أوقفوا الحرب") يرمي إلى جمع "أموال لضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا".

وشدد المنظمون على أن "المشروع يهدف إلى الوصول إلى ملايين الأشخاص حول العالم لمساعدة الأوكرانيين على الصمود خلال الحرب وكسبها".

وقال البيان إن البرنامج سيُبث اعتبارا من الساعة 15,30 ت غ مدى ساعتين.

ويقدم البرنامج مذيعون بولنديون وأوكرانيون، وكذلك أسطورة كرة القدم الأوكراني أندري شيفتشينكو و"ممثلون لناديي توتنهام وريال مدريد لكرة القدم"، بحسب TVP World.

من بين الفنانين، يشارك في البرنامج خصوصا البريطانيان فاتبوي سليم وكريغ ديفيد. كما يشارك في هذا الحدث الفائزان في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية سلفادور سوبرال ونيتا، والأوكرانيون داخا براخا وروسلانا وذي هاردكيس وجامالا و"غو إيه" وموناتيك وأليونا أليونا.