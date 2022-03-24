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موسكو: اتهمت روسيا بولندا الخميس بالقيام "بتصعيد خطير في المنطقة" غداة إعلان وارسو طرد 45 دبلوماسيا روسيا تتهمهم بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "وارسو قامت بتصعيد خطير في المنطقة لا ينطلق من مصالحها القومية بل ضمن إطار تعليمات حلف شمال الأطلسي القائمة صراحة على كراهية روسيا والتي أصبحت في مرتبة السياسات الرسمية".

أضافت "سننظر في الأمر ونأخذه في الاعتبار في خطواتنا العملية تجاه بولندا".

واعتبرت أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس الذي أعلن قبل يوم كان "خطوة اتخذت بإدراك" من بولندا "نحو التدمير النهائي للعلاقات الثنائية".

وأكدت أن "مسؤولية ما يحصل والانعكاسات المحتملة تقع بالكامل على عاتق السلطات الحالية في وارسو".

وحذرت من أن موسكو "لن تدع هذا الهجوم العدائي يمر بدون رد".

وكانت بولندا قد اعلنت الأربعاء انها طردت "45 جاسوسا روسيا ينتحلون صفة دبلوماسيين".

كما اعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي الاربعاء أيضا اعتقال مواطن بولندي يشتبه بأنه تجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية.