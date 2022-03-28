قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما.

وقال غوتيريش لصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "البحث فورًا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا".