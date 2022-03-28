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واشنطن: رفض الرئيس الاميركي جو بايدن الإثنين التراجع عن إعلانه في خطاب رئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمر بوتين "البقاء في السلطة" ، قائلا إنه كان يعبر عن "غضب شخصي".

وقال للصحافيين في البيت الابيض "لن أتراجع عن أي شيء (...) أريد أن أوضح بأنني لم أكن حينها ولا الآن أتحدث عن تغيير في السياسة. كنت أعبّر عن غضب أشعر به من الناحية الأخلاقية (...) لا أقدم اعتذارات عن مشاعري الشخصية".