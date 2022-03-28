قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



نيقوسيا: فتحت السلطات القبرصية تحقيقاً بعد اكتشاف جيف حيوانات محمية تعود إلى حديقة حيوان في الجزيرة، وذلك في مكب نفايات كما أعلن حزب الدفاع عن الحيوان الاثنين.

وبحسب صور منشورة على صفحة حزب الدفاع عن الحيوان على فيسبوك الجمعة، فإن هذه الجيف تعود إلى حيوانات كنغر وولابي وبوم من حديقة حيوانات في مدينة ليماسول الساحلية في جنوب الجزيرة.

وكتب الحزب في بيان "إلقاء حيوانات بريئة نافقة في حاوية قمامة (...) فضيحة حقيقية" موضحا أن الشرطة تعهّدت إجراء "تحقيق معمّق" في هذا "العمل الإجرامي".

تحقيق معمق

بعد نشر هذه الصور، أمر رئيس بلدية ليماسول بإجراء "تحقيق فوري ومعمّق" في هذه القضية، بحسب البلدية.

وأضاف حزب الدفاع عن الحيوان "ألا يكفي أن تسجن في أقفاص تعيسة؟ أنتم (حديقة الحيوان) لا تعتنون بها كما يجب. إنها تنفق، والأسوأ من ذلك أنكم ترمونها في حاوية قمامة كأنها أشياء لا قيمة لها".

وتابع "لا توجد أعذار لأن هذا العمل لا يمكن تبريره بجهل القانون".