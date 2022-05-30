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إيلاف من لندن: وجه الكاظمي الاثنين قوات الحدود العراقية باجراءات مشددة لمنع تسلل وتهريب المخدرات الى البلاد وحماية ابراج الطاقة وانابيب النفط من التخريب والتصدي للاعتداءات العشائرية على رجال الامن.

وخلال حضوره المؤتمر الأمني الموسع للقيادات الأمنية المنعقد في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد اليوم فقد اشار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة له الى ان بلاده تواجه "تحديات لها تداعيات متعددة انعكست بدورها على جوانب التمويل والإدارة وغيرها والمتعلقة بالنشاط الامني .

وشدد على ان المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة " في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب منها المزيد من الجهود".

ملاحقة داعش



ونوه الكاظمي الى تحقيق منجزات ميدانية وعسكرية واضحة في عمليات ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابية ويتحتم الإشادة بالجهد الاستخباري المرافق لهذه العمليات .. مشددا على ضرورة استغلال هذا الزخم نحو مواجهة الجريمة المنظمة والعناصر التخريبية.



وكان العراق قد أعلن في كانون الأول ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش بعد حوالي 3 أعوام ونصف العام من المعارك التي حسمت بتحقق النصر لصالح القوات العراقية في أكثر من ثلث مساحة البلاد احتلها التنظيم في يونيو حزيران عام 2014 لكنه احتفظ ببعض الخلايا المسلحة في مناطق مختلفة ينفذ من خلالها بين الحين والاخر هجومات على المدنيين والقوات الامنية من دون ان يستطيع الاحتفاظ بالسيطرة على اي منطقة من البلاد مجددا.



الكاظمي معلنا في المؤتمر الموسع للقوات المشتركة الاثنين 30 أيار مايو 2022 عن اجراءات مشددة لمنع دخول المخدرات للعراق وحماية ابراج الطاقة وانابيب النفط من العمليات التخريبية (مكتبه)

آفة تفتك بالنسيج الاجتماعي



وشدد الكاظمي على قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية بضرورة تصعيد جهودها المبذولة وتعزيزها لمنع تسلل وتهريب المخدرات الى العراق مع تسخير موارد وزارة الداخلية لتأمين ذلك.

وشدد على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقوات حرس الحدود بمنع عبور المخدرات من الحدود الدولية ومتابعة ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين لها للقضاء على هذه الآفة التي باتت تفتك بالنسيج المجتمعي.



يشار الى ان القوات الأمنية العراقية تشن يوميا حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها وأكدت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل العراقية الاسبوع الماضي تسجيل ارتفاع في أعداد الأحداث المتورّطين في قضايا المخدّرات بسجونها.



وكانت وزارة الداخلية العراقية قد كشفت اواخر العام الماضي عن القبض على أكثر من 17 ألف تاجر ومتعاطٍ ومروج للمخدرات خلال الفترة بين بداية عام 2020 حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر2021 .

حماية ابراج الطاقة وتوفير الكهرباء

وأكد على الأجهزة الأمنية وضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية.

ودعا مديريات الشرطة المباشرة بالعمل مع دوائر البلدية في العاصمة بغداد والمحافظات؛ لإزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، وإظهار المدن بالشكل اللائق.

وأشار الكاظمي الى انه وجه مديرية شرطة الطاقة للقيام بواجباتها في تأمين الحماية لأنابيب نقل النفط ومنع أي تجاوزات عليها.. وكذلك الجهات الأمنية كافة بتنفيذ مذكرات القبض القانونية واجبة النفاذ ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأكد على الأجهزة الأمنية وضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية. ودعا مديريات الشرطة المباشرة بالعمل مع دوائر البلدية في العاصمة بغداد والمحافظات؛ لإزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة، وإظهار المدن بالشكل اللائق.



وعلى الصعيد نفسه فقد وجه الكاظمي اليوم خلال ترؤسه المجلس الوزاري للطاقة الوزارات المعنية بإسناد وزارة الكهرباء وتلبية احتياجاتها لضمان استقرار الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل.

وأكد على الوزارات المعنية بإسناد وزارة الكهرباء وتلبية احتياجاتها، والمساعدة في تذليل العقبات التي قد تواجهها؛ لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين. وشدد على أهمية مواصلة الجهود والعمل بأعلى وتيرة؛ من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، والاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال الصيف الحالي، وتوفير الحلول الممكنة لمعالجتها سريعاً.

وقدم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، عرضاً موسعاً عن إجراءات الوزارة في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة، وتم استعراض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث ملف استيراد الغاز الإيراني.

يذكر انه مع دخول فصل الصيف تواجه السلطات العراقية مشكلة استهدافات أبراج الكهرباء التي تتسبب في فصل التيار عن العديد من المدن والمحافظات لساعات طويلة قد تصل لعدّة أيام.

ومؤخرا وجه الكاظمي لاتخاذ عدة تدابير عاجلة لتأمين الحماية لأبراج الكهرباء من خلال تسيير أفواج طوارئ وطيران مسيرونصب كاميرات حرارية مشددا على ضرورة أن تبذل وزارة الكهرباء أقصى الجهود من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أيّ أزمة محتملة للكهرباء.

يذكر انه مع دخول فصل الصيف تواجه السلطات العراقية مشكلة استهدافات أبراج الكهرباء التي تتسبب في فصل التيار عن العديد من المدن والمحافظات لساعات طويلة قد تصل لعدّة أيام.

ومؤخرا وجه الكاظمي لاتخاذ عدة تدابير عاجلة لتأمين الحماية لأبراج الكهرباء من خلال تسيير أفواج طوارئ وطيران مسيرونصب كاميرات حرارية مشددا على ضرورة أن تبذل وزارة الكهرباء أقصى الجهود من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أيّ أزمة محتملة للكهرباء.

الاعتداءات على رجال الأمن

واضاف رئيس الوزراء انه وجه باتّباع السلوك الحازم إزاء من يتجاوز أو يتعدى على رجال الأمن من خلال تنفيذ الواجبات.. داعيا القادة الى حماية منتسبيهم من أي استهداف عشائري قد يضعف قوّتهم.

وتزايدت في الفترة الاخيرة عمليات اعتداء فردية على رجال الامن خاصة في محافظات جنوبية خلال محاولاتهم انهاء نزاعات عشائرية تقود الى اقتتال عشائري حيث راح عدد من منتبسي الامن وضباطهم ضحايا لهذه النزاعات .

يذكر ان العراق يواجه حاليا أزمة سياسية خطيرة نتيجة فشل قواه السياسية في الاتفاق على انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة بعد سبعة أشهر من الانتخابات البرلمانية التي شهدها في العاشر من تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي ما اثر سلبا على مجمل أوضاع البلاد.