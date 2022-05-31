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ياوندي: قتل 24 مدنياً وأصيب نحو 60 آخرين بجروح الاحد على أيدي انفصاليين مسلحين في جنوب غرب الكاميرون الناطق باللغة الانكليزية، حيث يدور نزاع دامٍ، بحسب ما افاد رئيس بلدية المنطقة وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال إكوال مارتن إن الانفصاليين "هاجموا بالأسلحة النارية الأحد قرية أوبوني الثانية"، على بعد 560 كلم شمال غرب ياوندي، قرب الحدود مع نيجيريا، و"الحصيلة 24 قتيلًا وما لا يقل عن 62 جريحًا".