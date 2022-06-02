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إيلاف من لندن: مع انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني التي تمتد لأربعة أيام، ظهرت ملكة بريطانيا، لأول مرة من شرفة قصر باكنغهام الذي كانت غادرته لعزلة في قلعة وندسور قبل عامين بسبب كورونا.

وفي غمرة الاحتفالات، علقت الأعلام والصور العملاقة في شوارع المملكة المتحدة برمتها فيما نصب عشاق العائلة الملكية الخيم في لندن ليكونوا في الصفوف الأمامية للاحتفالات باليوبيل البلاتيني لأشهر ملكة في العالم، التي باتت صحتها تتراجع وهي في سن السادسة والتسعين.



تحية من الشرفة



وانطلقت الاحتفالات التي ستخللها عروض ومسيرات وحفلة موسيقية كبيرة، بعرض عسكري سنوي يعرف باسم "تروبينغ ذي كولور- Trooping the Colour" بمشاركة الأمير تشارلز على صهوة حصان على غرار ما كانت تفعل والدته فيما ستحلق طائرات في الأجواء.

وأخذت الملكة الملكة اليزابيث الثانية، من شرفة قصر باكنهام، التحية من الحرس الأيرلندي جنبًا إلى جنب مع دوق كنت حيث احتشد الآلاف من الناس وسط لندن للاحتفال بمرور 70 عامًا على حكمها.

وكانت الملكة ترتدي نفس الزي الأزرق الباهت الذي ارتدته في صورة اليوبيل الرسمية التي تم إصدارها يوم الأربعاء وظهرت وهي تحمل عصا.

وظهرت الملكة على الشرفة مرة أخرى مع كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين في رحلة الطيران التقليدية لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقبل بدء استعراضات فرسان الحرس الملكي Trooping the Colour في الساعة 11 صباحًا، قامت الشرطة بسحب مجموعة من الرجال خارج المركز التجاري بعد محاولتهم تعطيل حراس المسيرة.

حضور ملكي



وسافر أفراد العائلة المالكة إلى احتفال الحرس الملكي في ثلاث عربات، حملت الأولى دوقات كامبريدج وكورنوال والأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس. بينما أخذ الثالث دوق ودوقة غلوستر وزوج الأميرة الملكية نائب الأميرال السير تيموثي لورانس لمشاهدة موكب عيد ميلاد الملكة.

وقام أكثر من 1200 جندي من الفرقة المنزلية التابعة للكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي و 200 حصان و 400 موسيقي بتكريم الملكة بالمشهد العسكري المعتاد في اليوم الأول من احتفالات اليوبيل.

ولم تشارك الملكة، التي عانت من مشاكل تنقل عرضية في الأشهر الأخيرة، في مشاهدة استعراض الحرس الملكي، كما فعلت في السنوات السابقة ، وبدلاً من ذلك انتظرت في قصر باكنغهام للظهور التقليدي في شرفة قصر باكنغهام ومتابعة ظهور الطيران الجوي الملكي. وكان أمير ويلز ودوق كامبريدج والأميرة الملكية على ظهور الخيل داخل أرض العرض للمشاركة.



لا مشاركة لهاري وميغان



ولوحظ عدم مشاركة الأمير هاري وميغان ، دوق ودوقة ساسكس ، اللذان كانا مستعدين لمشاهدة العرض العسكري لأول مرة منذ عامين بعد قرارهما التراجع عن العمل كعائلة ملكية ومغادرة المملكة المتحدة إلى لوس أنجلوس في يناير 2020.

وقال متحدث باسم القصر الملكي في وقت سابق إنه بعد "دراسة متأنية" لن يظهر الزوجان على الشرفة، والتي ستكون مخصصة لأفراد العائلة المالكة فقط.

وتبلغ ابنتهما ليليبت، التي سميت باسم الملكة، عامها الأول يوم السبت، مما أثار تكهنات بأن الملكة قد تستغرق بعض الوقت من الإجراءات الرسمية لقضاء بعض الوقت مع حفيدتها للمرة الأولى.

طلقات تحية



وتم إطلاق 82 طلقة تحية من هايد بارك بواسطة مدفعية الحرس الملكي King's Troop Royal Horse، والتي سميت على اسم والد الملكة الملك جورج السادس.

كما أطلقت 42 طلقة إضافية لمدينة لندن - من برج لندن بإذن من شركة أونورابل آرتيليري. وفي الساعة 2 ظهرًا من يوم الخميس ، قرا حاملو إعلانات المدينة إعلانًا قبل إضاءة المنارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث هذا المساء.





وسيتم إضاءة أكثر من 2000 منارة بشكل جماعي في الساعة 9.45 مساءً - في نفس الوقت الذي يقام فيه حفل الإضاءة الرئيسي خارج قصر باكنغهام.

كما سيشهد أفراد العائلة المالكة إضاءة "شجرة الأشجار" في لندن ، حيث يغني المغني الحائز على جائزة غرامي غريغوري بورتر أغنية الكومنولث.

وسيقام قداس الشكر يوم غد الجمعة في كاتدرائية القديس بولس، قبل ديربي إبسوم والحفلة في القصر مساء يوم السبت. وكان من المقرر أن تحضر الملكة السباقات في مقاطعة ساري جنوب غرب لندن، لكن ظهورها تقلص وسط مخاوف على صحتها.



ويلي ذلك حفلة موسيقية كبيرة ستتابعها الملكة عبر التلفزيون، تقام في قصر باكينغهام بمشاركة 22 ألف شخص وفنانين من أمثال أليشا كيز وديانا روس.

ويوم الأحد سيسير عشرة آلاف شخص في شوارع لندن. وسيشارك ملايين البريطانيين في آلاف المآدب الاحتفالية في الأحياء واحتفالات في الشوارع تكريما للملكة التي تعالت على الازمات وعاصرت العهود المختلفة بقوة عزيمة لافتة. كما سيقام ايضا يوم الأحد، سيُقام كرنفال قيمته 15 مليون جنيه إسترليني في مسابقة ملكة اليوبيل الملكة.

