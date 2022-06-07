قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بعد وقت قصير من شن روسيا حربها الوحشية على أوكرانيا، بدأت الشائعات تنتشر حول صحة فلاديمير بوتين. إنها ليست المرة الأولى.

إيلاف من بيروت: بدأ الجدل حول صحة الزعيم الروسي بالفعل في فبراير، قبل الغزو مباشرة، عندما ترك سلوكه الغريب في اجتماع متلفز لكبار الموظفين حتى المراقبين المحترفين مرتبكين. تم وصف سلوكه بأنه غريب، ومخيف، وأشياء أخرى.

بعد اتخاذ القرار الذي يبدو أنه يهزم الذات بشن حرب شاملة غير مبررة ضد جار مسالم، كان هناك نقاش مفهوم حول ما إذا كان يعاني من مرض عقلي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقاء بوتين، إنه "صلب ومذعور"، كما وصفه بأنه "أكثر صلابة وعزلة" مما كان عليه في الماضي.

رددت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس رأي ماكرون. قالت: "هذا بوتين مختلف. كان يحسب دائما وكان باردًا. لكن هذا مختلف. يبدو أنه غريب الأطوار ". مع تكشّف جرائم الحرب والإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ازدادت التكهنات وخطورة الظروف المفترضة. ذكرت قناة تيليغرام مجهولة المصدر، هي قناة SVR General، أن لديها مصادر داخلية تؤكد أن بوتين كان في حالة بدنية مزرية ويستعد لتسليم السلطة مؤقتًا إلى رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، للسماح بإجراء جراحة سرية للسرطان في مايو.

التقطت الصحف البريطانية هذا الأمر وتكثفت التكهنات. ظهرت تقارير تفيد بأنه في 13 مارس، تلقى كل مدير إقليمي لجهاز الأمن الروسي (FSB) رسالة بريد إلكتروني يوجههم فيها إلى عدم تصديق الشائعات حول "الحالة المميتة" لبوتين، وقال كريستوفر ستيل، الضابط السابق في MI6، إن دكتاتور روسيا يحتضر. تم القبض على حكم القلة القريب من الكرملين على شريط يقول إنه "مريض للغاية بسرطان الدم".

أصبحت التقارير أكثر فظاعة من أي وقت مضى.

مات؟؟

ذكرت أربع صحف بريطانية في 29 مايو أن مصادر استخباراتية بريطانية تعتقد أن بوتين ربما يكون قد مات بالفعل، بينما أفاد آخرون أن بوتين أمامه ثلاث سنوات للعيش. وتدخلت الاستخبارات الأميركية واصدرت تقييماً أكدت فيه أن بوتين عولج من السرطان في أبريل ونجا من محاولة اغتيال في مارس.

أصدر الكرملين بالطبع نفيًا متعددًا. بالنسبة إلى نظام يشبه بيت المرايا، حيث يتم إخفاء الحقيقة وتؤدي عمليات التضليل اللانهائي دورها، فلماذا كان هناك الكثير من التسريبات ومن يخدمها؟

بادئ ذي بدء، للتكهنات حول صحة بوتين تاريخ طويل. بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خلال الأيام الأولى لرئاسته، وكانت هناك قصص لا نهاية لها تشير إلى أن صحته كانت سيئة. في عام 2003، كانت هناك مناقشات حول أكزيما بوتين في ساقه، بعد أن نشرت مجلة "كوميرسانت فلاست" صورة تظهره في بدلة كبيرة الحجم. في عام 2005، نشرت مجلة The Atlantic مقالاً يستذكر دراسة أجرتها بريندا كونورز، مساعدة باحث في قسم الدراسات الاستراتيجية في الكلية الحربية البحرية في نيوبورت. كان لدى كونورز تخصص نادر - "محلل الحركة" - وقالت لصحيفة The Atlantic بعد أن شاهدت شريطًا من حفل تنصيب بوتين الأول، لاحظت مشيته وحركته البطيئة، ورأت أن "الذراع والساق اليمنيين لا تعملان عمليًا، ما يشير إلى عواقب السكتة الدماغية أو الإصابة بصدمة أو مرض في مرحلة الطفولة".

أسبرجر ايضًا!

زعمت دراسة أجراها البنتاغون في عام 2008 أن بوتين يعاني مرض "أسبرجر". أعقب ذلك مناقشات في عام 2010 حول صحته العقلية واستخدامه الواضح للبوتوكس، بعد أن أظهرت الصور بوتين بعين سوداء. في عام 2012، انتشرت الشائعات مرة أخرى بعد أن أرجأ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا زيارة لروسيا، مشيرًا إلى "مشاكل بوتين الصحية".

في العلن على الأقل، حاول الكرملين تهدئة هذه الشائعات. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نُشرت مقابلات نقلاً عن رئيس المركز الطبي للإدارة الرئاسية، سيرغي ميرونوف، قال فيها إن بوتين يتمتع بصحة جيدة، وباختصار، لا توجد مشاكل ذات طبيعة طبية... وفيما يتعلق باستقرار ضغط الدم، وقراءات مخطط القلب، والأحمال الوظيفية، وقياسات سعة الرئة، وبعض المعايير الأخرى، فإن بوتين أصغر من 50 عامًا. كان الكرملين حريصًا على إنشاء صورة ألفا للذكور (فكر في صور ركوب الخيل وهو عار، وممارسة هوكي الجليد) ما يعني عدم مناقشة أي أمراض أو إصابات، على الرغم من أن بوتين نفسه قال في عام 2021 أنه تعرض لإصابة قديمة متعلقة بالرياضة.

لكن مهما قالت المصادر الرسمية، فإن مطحنة الإشاعات استمرت في دورة تدويرها. بينما كانت روسيا تستعد لضم شبه جزيرة القرم والعمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، أفاد مقال نشر في يناير 2014 من مجلة The Week عن شائعات بأن بوتين كان "مريضًا بشكل خطير" و "ربما" مصاب بسرطان النخاع الشوكي. واستشهد المقال بـ "مراقبين متمرسين" كمصدر له وتكهن بأن الزعيم الروسي كان "يبرئ ضميره" بأفعال كريمة مثل منح العفو لقطب النفط السابق المسجون آنذاك ميخائيل خودوركوفسكي.

ربما يتنحى

في أواخر عام 2014، وبينما كانت روسيا تحتل أجزاء من أوكرانيا نقلت صحيفة نيويورك بوست عن "مصادر" مجهولة قولها إن بوتين كان يعاني سرطان البنكرياس المميت. وأشار المنشور إلى أن المعلومات نشأت من طبيب ألماني مسن عالج بوتين وكان السبب وراء اندفاعه لغزو أوكرانيا. قال العنوان الرئيسي "شائعات السرطان تدور حول بوتين". تبدو مألوفة، أليس كذلك؟

مع اقتراب انتخابات عام 2018، أكد عالم السياسة فاليري سولوفي للجميع أن بوتين قد يتنحى لأسباب صحية، واستشهد بمقابلة تم حذفها لاحقًا، مشيرة إلى أن بوتين كان على وشك الاستقالة، وأن انتخابات جديدة قد تجري في عام 2017 قبل نهاية ولايته.

من الواضح أن هذا لم يحدث، لكن سولوفي تصدرت عناوين الأخبار مرة أخرى في عام 2020. وبعد فترة وجيزة من إعلان فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الأميركية، أفادت عدة صحف بريطانية أن سولوفي من خلال مصادره "في بؤرة اتخاذ القرار"، كشف أن بوتين قد خضع لعملية جراحية للسرطان في فبراير 2020، وأنه مصاب بمرض باركنسون، وذكر مرة أخرى أن بوتين سيترك السلطة في عام 2021. أخيرًا، في يوليو 2020، استشهد عنوان مثير في وسائل الإعلام الروسية بطبيب معروف في روسيا ادعى أن بوتين مصاب بالجذام (لكنه ربما لا يعرف ذلك).

أي شائعات!

لا يمكننا معرفة ما إذا كانت هذه الشائعات، التي يمكن الافتراض بشكل معقول أن مصدرها أجهزة الاستخبارات الروسية، تهدف إلى إحداث انحراف أو تشتيت الانتباه أو كشف القناع عن هؤلاء الأفراد والجماعات الروسية التي تأمل في الاستيلاء على السلطة، أو لإعطاء أمل زائف في أن التغيير موجود.

لكن، يمكن القول إنه بينما كان من المفترض أن الديكتاتور الروسي كان يعاني من مجموعة غريبة من السرطانات وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة، جسدية وعقلية، فقد ارتكب ونظامه فظائع واغتيالات وأعمال تخريب وعمليات لا حصر لها لتخريب الديمقراطية، وهجمات الحرب الكيماوية والإشعاعية وجرائم الحرب في أوكرانيا وسوريا والشيشان وجورجيا وجمهورية التشيك وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

لا ينبغي أن يكون التركيز على صحة الزعيم الروسي، بل يجب أن يتعلق بصياغة استراتيجية لوقف هذا النظام، وكسر النظام الفاسد والقاسي الذي ينتج قادة مثل ستالين وبوتين. بالطبع، سيموت الديكتاتور أو يغادر منصبه في يوم من الأيام؛ الخطر هو أن يحل محله شخص أسوأ.